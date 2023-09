Forsker om aksje-sjokket: – Høyre kunne tapt valget

– Hadde dette kommet frem fredag i forrige uke, da Solberg fikk vite det, hadde Høyre tapt valgene i Stavanger, kanskje Oslo, og Trondheim, sier valgforsker Svein Erik Tuastad ved Universitetet i Stavanger.

For den fredagen var ikke noen «vanlig» dag: Det var innspurt i valgkampen, tøff innsats for å mobilisere velgere – og partilederdebatt.

Men samme dag ble det avdekket av E24 at Sindre Finnes hadde handlet atskillig mer aksjer i Solbergs statsministertid enn tidligere kjent.

Solberg bestilte da en rapport fra ektemannen. Det var også hennes mottrekk da spørsmål om aksje-saken kom i NRKs avsluttende partilederdebatt.

«Jeg tror ikke jeg går og stemmer likevel»

Helt til de siste dagene i valgkampen viste meningsmålinger dødt løp om makten i flere store byer. Valgforskeren ved Universitetet i Stavanger tror de alvorlige nye opplysningene rundt Høyre-lederen hadde fått velgere til å reagere.

– Bakgrunnstallene viser nemlig at det var en stor forskjell på Ap og Høyre i de siste dagene før kommunevalget. Ap hadde veldig lav mobilisering. Mens Høyres var skyhøy. Aksje-saken kunne snudd bildet, sier Tuastad.

Skuffede Høyre-velgere kunne konkludert som dette, tror Tuastad: «Jeg tror ikke jeg går og stemmer likevel».

– Nettopp fordi alt var så jevnt, kunne reaksjoner blant velgere ha endret valgutfallet i de store byene, sier Tuastad til Vårt Land.

FORSKER: Svein Erik Tuastad er valgforsker ved Universitetet i Stavanger. (Erlend Berge)

Solbergs ektemann hadde gevinst på 1,8 millioner

Fredag morgen la Erna Solberg kortene på bordet under en pressekonferanse. Da hadde Høyre gått ut med en liste over aksjekjøpene hennes ektemann hadde gjort mens hun var statsminister:

Sindre Finnes gjorde 3640 aksjehandler mens Solberg var statsminister.

Han hadde en nettogevinst på 1,8 millioner kroner.

Det var tilfeller i hennes statsministertid der hun var inhabil.

I praksis hadde kjøpene skjedd uten hennes viten.

Solberg sa hun var «helt sikker på» at mannen ikke hadde fått innsideinformasjon fra henne.

Solberg var på gråten da hun fortalte om det krevende i at Finnes ikke hadde vært ærlig mot henne.

Erna Solberg holder orientere om ektemannens aksjehandel ALVORSSTUND: Høyre-leder Erna Solberg klar for pressekonferanse fredag morgen. Et alvorlig bilde av aksjehandel og ting hun ikke visste kom frem. (Heiko Junge/NTB)

Sterke reaksjoner – et bilde kan snu

Overfor pressen avviste hun ikke muligheten for at Økokrim kunne komme til å gå inn i aksjehandelen.

Og i Stortinget er reaksjonene fra flere opposisjonspartier sterke. Kontroll- og konstitusjonskomiteen vil ventelig «endevende» alt rundt Finnes aksjekjøp under planlagte høringer i november.

Ap vært et «party» du ikke ville gå på, mens Høyre var stuerent — Valgforsker Svein Erik Tuastad, Universitetet i Stavanger

Valgforsker Tuastad tror at både det Solberg la frem fredag – og all boringen som nå kommer fra politikere og presse – kan snu omdømmebildet av Solberg og Høyre. Og situasjonen fremover i norsk politikk.

---

Leder under press

Erna Solberg gikk av som statsminister i oktober 2021.

Hun har vært Høyres leder siden mai 2004.

Solberg har varslet at hun sikter mot å bli Høyres statsminister etter valget i 2025.

---

Et argument er nå «stein dødt»

For Ap er ikke lenger alene om å møte mistanke etter statsrådsavganger og inhabilitets-skandaler:

– For mange velgere har Ap vært et «party» du ikke ville gå på, mens Høyre var stuerent. Det var et sted du kunne oppsøke for å «ta en kopp kaffe», sier Tuastad litt skrått.

Bildet har vært at Solberg har hatt kontroll – Støre har ikke vært nok på ballen overfor statsrådene sine.

– En underliggende mistenksomhet har heftet ved Støre. Nå er jo dette argumentet stein dødt. Solberg ble oppfattet som om hun hadde orden i sysakene. Og så var det altså ikke sånn, sier Tuastad.

EKTEPARET:Erna Solberg og hennes mann Sindre Finnes på en middag for for stortingsrepresentantene og medlemmer av regjeringen høsten 2021. (Naina Helen Jaama /NTB)

– Hennes fremste «aksjebeholdning» var tilliten

– Solberg kan bli svekket i det som er hennes fremste «aksjebeholdning», nemlig tilliten, sier Tuastad.

Selv om Solberg fremdeles har en autoritet som andre partier kan misunne henne.

– Den kan hun flyte på ennå. Men hun styrer ikke i hvilken grad det kommer frem saker som er så alvorlige at hun til slutt må gi seg, sier han.