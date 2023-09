DeSantis: – Nær null sjans for Trump hvis han dømmes

Den republikanske presidentkandidaten har gitt kommentarene i et intervju med CBS News.

– Selv før disse sakene syntes jeg ikke at han burde stille igjen. Det er for mange velgere som skremmes bort av ham, sier Florida-guvernøren.

Ron DeSantis har gradvis skjerpet ordbruken om Trump. Selv ligger han langt bak ekspresidenten på meningsmålingene, og han prøver å få de republikanske velgerne med på tanken om at presidentvalget ikke kan vinnes med Trump som kandidat.

Nylig bekreftet han at likevel at han selv kommer til å stemme republikansk også hvis Trump vinner primærvalget. Tidligere har han også sagt seg enig i at etterforskningene er politisk motiverte.

Men han tror en dom i noen av de fire tiltalene som er reist mot Trump, vil spenne bein på muligheten for å bli valgt på nytt.

– Jeg tror sjansen for å bli valgt etter å ha blitt dømt for en forbrytelse er så nær null du kan komme, lyder DeSantis' analyse.

Trumps talsmann Steven Cheung avfeier uttalelsene som desperate og mener DeSantis innser at han ikke har noen sjans til å bli republikanernes presidentkandidat.