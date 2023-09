PST skal løpende oppdatere E-tjenesten

De hemmelige tjenestene fikk kritikk i evalueringen av hva som gikk galt da Zaniar Matapour drepte to og såret flere i en masseskyting i Oslo sentrum 25. juni i fjor.

NRK har fått innsyn i et brev fra PST til Justisdepartementet med PSTs overordnede plan for oppfølging av rapporten.

Der lister PST opp 27 tiltak. Blant annet skal de løpende orientere E-tjenesten om alle kontraterrorsaker med en internasjonal dimensjon.

De har også etablert rutinemessig varsling til E-tjenesten om nye terrortrusler uansett når på døgnet de måtte dukke opp. Tjenestene har laget en struktur for felles trusselavklaring og skal etablere et konsept for integrerte team.

Kontraterrorsjef Lars Lilleby i PST sier at samarbeidet med E-tjenesten er bedre nå enn før terrorangrepet.

