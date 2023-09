E24: Sindre Finnes handlet aksjer i Kongsberg Gruppen 12 ganger på 11 dager

Aksjonærdata for teknologi- og våpenselskapet Kongsberg Gruppen viser at Sindre Finnes gjorde 12 aksjehandler i selskapet mellom 2. og 13. november 2020, skriver E24.

Han skal på det meste ha eid aksjer til en verdi av rundt 180.000 kroner. På den kortsiktige handelen tjente han rundt 8.700 kroner.

Tre av disse dagene i 2020 handlet Finnes aksjer i Kongsberg Gruppen flere ganger samme dag.

VG har tidligere skrevet at det ble gitt omfattende skriftlig råd til Finnes før Solberg tok over som statsminister. I et notat skrev Statsministerens kontor (SMK) at aksjehandelen ville skape utfordringer for Solberg.