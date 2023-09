I Finnmark, Nordland og Trøndelag har Aps fall vært særlig stort i noen av kommunene. Dette er områder der Ap har hatt høy oppslutning. De tre kommunene med størst fall for Ap fra sist kommunevalg, er Træna, Osen og Hammerfest:

I Træna i Nordland falt partiet fra 67,1 til 31,8 prosent, et fall på 35,3 prosent.

I Osen i Trøndelag gikk oppslutningen ned fra 51,7 til 21,7 prosent, et fall på 30 prosent.

I Hammerfest i Finnmark gikk partiet fra 49,8 til 24,1 prosent, en nedgang på 25,7 prosent.

Finne tilbake til røttene

– Bør Arbeiderpartiet gå til valg i 2025 med Jonas Gahr Støre som partileder?

Aps ordfører i Hammerfest, Terje Wikstrøm, nøler ikke med å erkjenne at partiet har gjort et elendig kommunevalg, men svarer ikke nei på spørsmålet, ei heller ja:

– La meg svare slik, Arbeiderpartiet må finne tilbake til røttene, i en tid da få vil være arbeidere.

HAMMERFEST: Terje Wikstrøm var ordførerkandidat for Ap i Hammerfest. (Hammerfest Ap)

– I dag blir mye av politikken tredd nedover hodene på oss lokalt, av regjeringen og Youngstorget. Vi må se nærmere på hvordan politikken vår blir skapt.

Wikstrøm peker på valgresultatet i kommunen han styrer – og drar opp en forklaring på at Ap ble halvert.

– Regjeringens avgjørelse om å elektrifisere Melkøya var rett. Men var det lurt?

Ønsker at partiet tar de vanskelige debattene

Vadsø er en av finnmarkskommunene der Arbeiderpartiet økte oppslutning: med 2,7 prosent fra 31,1 prosent til 33,8 prosent. Aps ordførerkandidat Wenche Pedersen sier til VG at partiet må starte en prosess for å få ny partiledelse før stortingsvalget om to år.

– Jeg håper vi er så tøffe at vi klarer å ta de vanskelige debattene nå, sier Pedersen til Vårt Land.

Hun mener at mange analyser om Melkøya fort blir for enkle. I både Lebesby, Berlevåg og hennes egen kommune Vadsø, har Ap gjort et godt valg, men synes partiet må vurdere måten det jobber på.

– Vi har vært tydeligst på å forsvare Melkøya, men saken ble håndtert dårlig da den kom. Jeg vet at Ap gjerne ville ha den saken ut av verden før sommerferien. Det hadde vært klokt, sier Pedersen.

Kraftlinja østover er fra hennes ståsted en svært viktig del av pakken. Pedersen mener at de delene som handlet om kraftutbygging, burde kommet fram da det kom en lekkasje om elektrifisering. Hun savner også at regjeringen spurte om råd.

– Trenger partiet å gjøre noe med måten man takler konflikter på?

– I utgangspunktet ser det ut som det er fred og ro i selve partiledelsen. Problemet har vært statsråder som har gjort feil, sammen med det at man kanskje ikke har fått sakene ut godt nok. Partiet har gjort mye god politikk, men folk har ikke stolt helt på oss.

Ifølge Pedersen kom det noen lekkasjer fra statsbudsjettet som var gode saker for Ap i Vardø og Finnmark. Men de kom for seint til at partiet klarte å ta dem skikkelig ut lokalt.

– Henger splittelsen etter Giske-saken fortsatt i?

– I min analyse er ikke det utfordringa. Jeg tror kanskje problemet mer er de uheldige tingene som har skjedd der er det tillit kommer inn i bildet.

– Må rydde opp bedre i konflikter

I Ringsaker i Innlandet har Ap ikke falt like mye som i de tre nevnte kommunene over, men også der er fallet stort: Fra 44,8 prosent til 32,4, og et Ap-styre i 95 år ser ut til å være over.

– Alle nesten, uten noen få, har sagt at målet var å kvitte seg med Ap etter 95 år, sier Aps ordførerkandidat, Geir Roger Borgedal.

I Ringsaker hadde Sp sagt fra at de ikke ønsket å samarbeide med Ap lenger, og han mener at det nok trakk resultatet nedover.

– Jeg tror at partiet sentralt og vi ikke greier å komme med et budskap som folk kjenner seg igjen i, sier Borgedal.

Han savner tydelige fagforeningsledere som kjente bedriftene og folk på kroppen, og ønsker at Ap får tilbake de signalene gjennom flere politikere som tilhører næring og industri.

– Og så kommer vi ikke unna mye av personstriden og personlige feil som skaper usikkerhet om hva vi driver med. Når mange sånne ting henger i hop, og en ikke får ryddet godt nok opp i det, er ikke det tillitsskapende.

– Du mener at partiet må gjøre noe med hvordan det takler konflikter?

– Det mener jeg. De må partiet løfte opp med én gang og bli ferdig med dem.