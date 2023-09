Tøffe forhandlinger i vente i flere byer

I hovedstaden erklærte Høyres byrådskandidat seier valgnatta. Der har Høyre, Frp og Venstre flertall i bystyret. Høyre ble størst i Oslo med 32,6 prosent av stemmene.

– Jeg erklærer nå valgseier til borgerlig side og vil i morgen starte diskusjonen med de andre borgerlige partiene for å finne ut av hvordan vi kan danne grunnlag for et nytt byråd, sier Eirik Lae Solberg (H) til Aftenposten like før klokken 02.30.

De rødgrønne partiene (inkludert Rødt) har 27 mandater. Det trengs 30 for å få flertall. Dersom for eksempel Venstre lokkes til å skifte side, har de rødgrønne flertall, men da må også Rødt regnes med.

De rødgrønne kan få flertall uten Rødt hvis de får med seg Venstre og enten Partiet Sentrum eller KrF.

Trondheim: – Vidåpent

I Trondheim kan Ap, SV og Sp fortsette å beholde makta – hvis Rødt og MDG blir en del av samarbeidet. Det kan vise seg å bli vanskelig, så Høyres ordførerkandidat øyner fortsatt et håp om å få makten.

– Resultatet er vidåpent og uavklart, sa Kent Ranum (H) i halv to-tiden til Adresseavisen.

Ranums parti gjorde et godt valg og gikk fram 8,6 prosentpoeng til 29,9 prosent.

Småpartier på vippen i Bergen

Ingen av blokkene har flertall i Bergen, og flere småpartier er på vippen. For å få støtte fra vippepartiene åpner Høyres Christine Meyer døra på gløtt for nye forhandlinger om bybanen.

– Vi må lytte til de partiene som velgerne har gitt mandat, sier Christine Meyer (H) til Bergens Tidende.

Aps byrådslederkandidat mener Meyer burde la striden om bybanen ligge, slik hun lovet i valgkampen.

– Høyre viser sitt sanne ansikt. Christine Meyer har i debatt etter debatt garantert for ingen omkamp, senest for seks dager siden på NRK. Så lenge varte det. Dette står det ikke mye respekt av, sier Rune Bakervik (Ap) til Bergensavisen.

Blått flertall i Kristiansand og Stavanger

Like før klokka 3 var fem partier enige om borgerlig samarbeid i Kristiansand. Høyres Mathias Bernander blir ordfører, med støtte fra Frp, KrF, Venstre og Sp. Det er den første byen hvor makten blir avklart.

Det blir altså maktskifte i sørlandsbyen hvor Ap har hatt ordføreren.

I Tromsø kan Arbeiderpartiets Gunnar Wilhelmsen kanskje fortsette som ordfører, men da må han invitere flere partier inn i samarbeidet. Dagens koalisjon med SV, MDG og Sp holder ikke, og Rødt må bli med. Alternativt kan de rødgrønne få flertallet med KrF og Venstre, skriver Nordlys.

I Stavanger har den borgerlige blokken flertall. Dermed tyder det på at Høyres Sissel Knutsen Hegdal blir ordfører, skriver Stavanger Aftenblad.

Arbeiderpartiet trosset imidlertid den nasjonale trenden og gikk fram 6,7 prosentpoeng. De ble største parti med 32,2 prosent av stemmene, noe som er Aps beste valget på 40 år i Oljebyen.