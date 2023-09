Mannen til Olaug Bollestad på KrFs valgvake: – Hun har betydd mye

– Det går utrolig bra, men jeg trenger mye hvile. For å være med på enkelte ting, så må jeg hvile i forkant og i etterkant, sier Jan Frode Bollestad til Vårt Land.

Halv elleve mandag kveld ankom KrF-leder Olaug Bollestad partiets valgvake i Oslo sentrum hånd i hånd med ektemannen Jan Frode Bollestad.

Bak seg har Olaug Bollestad ikke bare en lang valgkamp for KrF, men også et personlig drama på hjemmebane.

I begynnelsen av juli kom nemlig nyheten om at Jan Frode var blitt rammet av hjerneblødning.

Snakker ut om to personlig drama i valgkampen

Bare to måneder senere ankommer altså ekteparet smilende til KrFs nasjonale valgvake på Mesh i Oslo.

Nå letter Jan Frode Bollestad på sløret om hvordan de to siste månedene har vært for ham og partilederkona:

– Det har vært en travel tid for Olaug. Hun har prioritert det viktigste, å være hjemme med meg mens jeg har vært syk. Samtidig så påvirker det jo hjemmesituasjonen at hun like fullt er mye borte. Så det ha vært litt spesielt akkurat det. Men når hun har reist vekk, så har vi hatt en «backup» som er hjemme og ser til meg, sier han til Vårt Land.

– Hun har betydd mye

7. juli fortalte KrF-lederen om mannens hjerneblødning i en post på Instagram.

– Hva har hun betydd for deg i denne tiden?

– Hun har betydd mye. Jeg var jo ikke klar over at det var noe som feilte meg. Det var hun som så at det var et eller annet som var galt, sier Jan Frode.

Olaug Bollestad er sykepleier av yrke og har fortalt at hun straks forsto hva som var på ferde og ringte 113.

– Hadde hun ikke gjort det, så hadde jeg bare kjørt videre. Og det hadde kunne gått verre enn det gjorde nå. Så hun har jo betydd og betyr mye, sier Jan Frode.

VALGVAKE: Jan Frode Bollestad og Olaug Bollestad på KrFs valgvake i Oslo mandag kveld. Vaken ble avholdt på Mesh, et samlingssted for gründere i byen. (Erlend)

Tror gode ord ga Bollestad «spirit»

I slutten av juli, på terskelen til valgkampen, ble KrF-lederen sykmeldt.

Å både være partileder og omsorgsperson for sin alvorlig syke mann ble til slutt for mye, opplyste KrF-nestleder Dag Inge Ulstein den gang.

Da Bollestad vendte tilbake og sparket i gang KrFs valgkamp 10. august, fortalte hun at hun hadde fått blodtrykksfall og besvimt i dusjen.

– Hvordan hvordan har det vært for Olaug i denne perioden?

– Jeg opplever at hun har fått mye positive tilbakemeldinger, som gjør at hun har fått spiriten til å være på og yte det hun kan yte, sier Jan Frode Bollestad

KrF snur trend før skjebnevalg i 2025

Da den foreløpige stemmeopptellingen var ferdig natt til tirsdag, viste valgresultatet fire prosent for KrF.

For Olaug Bollestad og KrF vil det være en vitamininnsprøyting. Det vil nemlig være første valg siden årtusenskiftet der KrF snur partiets fallende trend og går fram ved et kommunevalg.

Et slikt resultat vil også gi partiet en «boost» før skjebnevalget i 2025. Da skal KrF forsøke å komme over sperregrensa på fire prosent igjen etter at de falt under ved krisevalget i 2021.

Alternativet er en ny tur under sperregrensa og å forbli en «mini-gruppe» på tre stortingsrepresentanter.

Om et parti kommer over eller under sperregrensa på fire prosent avgjør nemlig om et parti får viktige utjevningsmandater på Stortinget eller ei.