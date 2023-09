LO-topp er bekymret for ansatte i Høyre-kommuner

Høyre gjorde et svært bra valg og ble landets største parti nasjonalt.

– De har lovet en massiv konkurranseutsetting, og det kommer til å bli tøffe tider for våre medlemmer, sier Nord til FriFagbevegelse.

Fagforbundet organiserer ansatte i kommunesektoren. Nord lover å holde Høyre ansvarlig på deres løfter om at ansatte ikke skal og ned i lønn og pensjon.

– Vi kommer til å jobbe for at Høyre oppfyller det de har garantert i valgkampen. At de ansatte ikke skal gå ned i lønn og pensjon. Hvis de ikke gjør det, så lyver de.