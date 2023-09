Koranbrenning i Oslo og Kystpartiets siste skanse – alle Norges småpartier ved valget

Blant de mest oppsiktsvekkende resultatene i valget finner vi Partiet Sentrum, som ser ut til å komme inn i Oslo bystyre. I hovedstaden har partiet 1,2 prosent oppslutning, noe som med knappest mulig margin holder til ett mandat.

Sentrum, som ledes av advokat Geir Lippestad, fikk oppmerksomhet i nasjonale medier kort tid før valget da de gikk inn for å forby koranbrenning. I forrige uke ble det kjent at den omstridte organisasjonen Islam Net gir sin støtte til partiet, noe organisasjonen overfor avisa Dagen nå gir æren for å ha vippet Sentrum inn i bystyret.

– Veldig mange har gjort seg opp en mening om å stemme på dem etter at oppfordringen ble gitt. Jeg tror det har hatt en signifikant påvirkning, sier leder Fahad Qureshi til avisa.

– Vi gjorde det godt i Groruddalen i 2021 også. Da var det helt andre saker som var viktige, er svaret fra Lippestad på spørsmål om Islam Net var utslagsgivende.

Gammelt parti uten representanter

Sentrum har også kommet inn i seks andre kommuner. Tre av dem ligger i Follo sør for Oslo. Videre har partiet kommet inn i Drammen og Lørenskog, samt i Kristiansand. Dermed er Sentrum et av de mest vellykkede småpartiene i dette valget.

115 kommunestyrer landet over får representanter fra Industri- og næringspartiet, som fikk 3 prosent av stemmene på landsbasis. Dermed er de det mest vellykkede av partiene som er organisert på landsbasis, eller nærmest på landsbasis, men som ikke sitter på Stortinget.

I motsatt ende av skalaen finner man partier som Alliansen, Norges Kommunistiske Parti (NKP) og Folkets parti. Partiene har stilt opp i kommuner rundt om i landet uten å få inn et eneste mandat. Høyrenasjonalistiske Alliansen, som blant annet har kandidater med bånd til en nazistisk organisasjon, gjorde det best i Drammen med 0,7 prosent, men var langt unna plass i kommunestyret.

NKP hadde stortingsrepresentanter på 1940- og 50-tallet, men er i dag langt unna å ha folkevalgte. Folkets parti, som tidligere het Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB), mistet alle de 51 kommunestyreplassene de i sin tid hadde.

Pensjonistpartiet gikk fram

Noe bedre har det gått for Kystpartiet, som hadde sin storhetstid tidlig på 2000-tallet. Partiet har liste i Lurøy, Askøy og Oslo, tre kommuner i vidt forskjellige deler av landet, og beholder sin ene folkevalgte i Lurøy i Nordland.

Pensjonistpartiet er et annet småparti som tradisjonelt gjør det godt i kommunevalg – og ofte får være med i flertallskonstellasjoner. Partiet har gjort en liten framgang til 1,5 prosent oppslutning på landsbasis og får 83 mandater i 46 kommuner. I fire kommuner ligger de over ti prosent, og i Våler, Lillesand, Kongsvinger og Halden er de tredje største parti.

Konservativt (tidligere Partiet De Kristne) og Norgesdemokratene (tidligere Demokratene) er de to siste partiene som stiller i mange ulike deler av landet. Konservativt har økt til 0,5 prosent av stemmene og får 14 representanter i 12 ulike kommuner. Sterkest gjør partiet det på Sørlandet, enkeltkommuner på Vestlandet, samt noen steder i Troms og Finnmark. Norgesdemokratene er på sin side inne i ti ulike kommuner, med 0,5 prosent oppslutning.

I tillegg til disse partiene stiller mange lokale partier og lister i enkeltkommuner eller mindre deler av landet. Deres resultater varierer kraftig, men av særlig interesse er Nordkalottfolkets brakvalg i Finnmark, der de nå blir nest største parti i fylkestinget.