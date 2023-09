Flekkefjords ordfører fikk inn flere mandater enn han har politikere på lista

Klungland ble valgets store vinner i Flekkefjord med en oppslutning på 45,5 prosent. Det er en oppgang på 29,1 prosentpoeng fra forrige valg.

Valgresultatet gjør at alle 14 Frp-ere i Flekkefjord kommer inn i bystyret. Egentlig skulle de ha fått inn to til, men flere var det ikke på lista. De må derfor gi fra seg to plasser, melder NRK.

– Tallene er surrealistiske. Jeg hadde ikke i min villeste fantasi tenkt at dette kunne skje, sier Klungland til NRK.

Valgansvarlig i Flekkefjord opplyser at partiet må gi fra seg de to overskuddsplassene til de øvrige partiene som stilte til valg. Høyre og SV fikk ekstramandatene.

– Dette er ganske unikt. Jeg har aldri hørt om det før, sier professor Dag Ingvar Jacobsen ved Universitetet i Agder.

I 2019 ble Klungland til slutt ordfører selv om han ikke hadde trodd det da valgresultatet kom. Siden har han bemerket seg med folkelige flanellsskjorter – og et klipp som gikk viralt da han drakk brus i smug mens Erna Solberg (H) var på besøk og ble intervjuet på TV.

