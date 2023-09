Eggum i Fellesforbundet: – For tidlig å si noe om Ap-ledelsen

LO-toppen vil imidlertid ikke gå så langt som å si at flere bør vurdere sin stilling.

– Det er for tidlig å si noe om Ap-ledelsen. Nå må vi analysere årsakene. Men tilbakemeldingene fra folket på de løsningene vi gikk til valg på, må vi ta til oss og finne årsakene til, sier Eggum til Dagens Næringsliv.

– Kan Støre lede partiet fram til valget i 2025?

– Det har jeg ikke tenkt på i det hele tatt. Jeg var en av dem som klappet inn de to nye nestlederne og lederen i fem minutter på landsmøtet, sier Eggum.

Ifølge NRKs prognose ligger Høyre an til å bli landets største parti for første gang på nesten 100 år med 25,5 prosents oppslutning, mot Aps 21,6. På TV 2s prognose ligger Høyre an til en oppslutning på 25,7 prosent, mens Ap får 21,8 prosent.