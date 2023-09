Brakvalg for INP – blant de største i flere kommuner

– Det er helt spinnvilt det vi opplever nå. Jeg har begynt å få litt gåsehud, det er ganske heftige tall, sier INP-leder Owe Ingemann Waltherzøe til NRK.

Industri- og næringspartiet (INP) fikk til sammen 3 prosent under mandagens kommune- og fylkestingsvalg. Vilkårene for olje, gass og annen norsk industri var blant de viktigste sakene da Waltherzøe stiftet partiet i 2020.

Partiet har blant annet gjort det godt i kraftkommuner.

– Det er en del mennesker som nå er lei av strømpriskrisen som vi har opplevd. Jeg tror dette er et symptom på at folk synes at nok er nok, sier INP-lederen.

Vega kommune på Helgeland i Nordland er blant kommunene partiet hevder seg i. Her fikk INP 28,8 prosent og er nest størst. Nest størst ble de også i Vinje kommune i Telemark med en oppslutning på 16,9 prosent. Størst er de derimot i Vanylven i Møre og Romsdal med 19 prosent.





(©NTB)