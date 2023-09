SV-lederen: – Vi står faktisk bergstøtt

– Det er mye vi ikke vet i kveld, men det er noen ting vi vet. Vi vet at vi jevnt over går opp, vi ligger an til å gjøre vårt beste lokalvalg på 20 år, sier SV-leder Kirsti Bergstø på partiets valgvake mandag kveld.

Etter at omkring halvparten av stemmene er telt opp, ligger SV på en oppslutning på 7 prosent på landsbasis. Bergstø peker også på at SV gjør det godt i de kommunene partiet har ordførere.

– Og så ser vi at partiene rundt oss går tilbake. Det er veldig leit og bekymringsfullt, men det viser at når høyrevinden blåser som verst så står vi støtt, vi står faktisk bergstøtt, sier SV-lederen.

– At vi går fram sted etter sted viser med all tydelighet hvilket alternativ vi er. Det viser at SV er et parti å regne med, samt at vi er et parti å stemme på for alle som vil ha rødgrønne flertall, en klar retning for miljø og for fordeling, sier hun.