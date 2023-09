Da TV 2 i 19-tiden spurte Støre om han vil være statsministerkandidat for Arbeiderpartiet om to år uansett hvordan årets valg går, svarte han:

– Det kan du regne med.

Arbeiderpartiet ligger an til å få 20,9 prosent av stemmene, mot 25,6 prosent til Høyre, viser TV 2s «supermåling» fra søndag. Det vil, om prognosene står seg, være første gang på nesten hundre år at Ap ikke blir landets største parti ved et valg.

Støre tok likevel de siste målingene med fatning.

– Vi vil jo gjerne være største parti og har alltid vært det. Og om vi ikke blir det, så skal vi bli det igjen, sa statsministeren da han ble intervjuet av NRK på Dagsrevyen.