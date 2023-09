Stemmetrøbbel i tre kommuner på valgdagen

I ett av valglokalene i Kongsberg kommune manglet listen til Konservativt i en periode, melder VG. Det ble oppdaget halvannen time etter at lokalet åpnet.

Tidligere mandag ble det rapportert at partiets liste manglet i stemmelokaler både i Tysnes kommune i Vestland og Balsfjord kommune i Troms og Finnmark.

I Tysnes manglet også lister for partiene Liberalistene og Partiet sentrum. Feilen skjedde ved utpakking av listene, forteller ordfører Kåre Martin Kleppe (H).

– Det skal ikke skje, og det er veldig dumt. Heldigvis var det første personen som skulle stemme som ga beskjed, men vi skal ikke være avhengig av at velgere gir beskjed, sier Kleppe til VG.

Skal sjekke alle valgavlukker

Kommunal- og distriktsdepartementet kaller situasjonen uheldig.

– Det er uheldig at det mangler stemmesedler i valgavlukket, det har også Stortingets fullmaktskomité uttrykt flere ganger, sier avdelingsdirektør Siri Dolven til NTB.

Siden Kommunal- og distriktsdepartementet er klageinstans ved kommunestyre- og fylkestingsvalg, kan de ikke kommentere konkrete saker, opplyser hun videre.

Hun understreker at valgmedarbeiderne jevnlig skal sjekke at det er stemmesedler i alle valgavlukker.

I Balsfjord ble feilen oppdaget klokken 18.10 søndag, forteller ordfører Gunda Johansen (Ap) til VG. Feilen er nå rettet opp, og alle stemmesedler er på plass.

– Jeg har snakket med dem som sto på listen. Det har kommet inn flere klager, og de skal ta det opp med Valgdirektoratet.

Hun understreker at alle de som ikke fant seddelen, får mulighet til å stemme på nytt. Så er det opp til valgstyret å behandle om den nye stemmen blir gyldig eller ikke.

Kan være sabotasje

Leder i Konservativt Balsfjord, Thorleif Selseng, sier til Nordlys at de vil kreve omvalg etter at det ble kjent at stemmelistene manglet.

Valgdirektoratet bekreftet tidligere mandag at det er kommet inn en klage til Balsfjord kommune etter stemmetrøbbelet. Denne skal behandles av valgstyret i kommunen.

De to øvrige kommunene har ikke tatt kontakt, opplyser Kjetil Vataker Johansen i Valgdirektoratet til NTB mandag ettermiddag. Det er heller ikke kommet inn flere klager til kommunene som direktoratet kjenner til.

Vataker Johansen forteller at det har skjedd før at stemmesedler har forsvunnet fra valglokaler, og at det i slike tilfeller kan være snakk om sabotasje.

– Hva som har skjedd i den enkelte kommune, er det hver enkelt kommune som må svare for, men på generelt grunnlag vet vi at det kan oppstå situasjoner der det mangler stemmesedler i korte perioder. Det handler ofte om at det er personer som har fjernet dem når de er i valglokalet, for å sabotere rett og slett.

– Men kommunene har rutiner for å sjekke at det hele tiden er tilgjengelige stemmesedler.