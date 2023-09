Saken oppdateres.

Klokken 21 mandag stenger stemmelokalene for kommune- og fylkestingsvalget 2023. Da tikker de første opptalte stemmene inn, og vi begynner å nærme oss årets resultater. Du kan følge tallene på Vårt Lands nettsider, både nasjonalt og lokalt i din kommune.

Mye kan skje i løpet av kvelden mens pilene pendler og fargene flikker på TV-skjermen. Hvem blir største parti nasjonalt, hvem vinner byene og hvordan går det med Bollestads KrF?

Vårt Land har samlet noe av det du burde følge med på under kveldens valgvake.

Høyre større enn Arbeiderpartiet

I alle valg siden 1924 har Arbeiderpartiet (Ap) fått størst oppslutning. I kveld ser det ut til at den nesten 100 år gamle tradisjonen brytes. Etter at de første resultatene har kommet inn klokken 21, ligger Høyre foran Arbeiderpartiet.

Støre var optimistisk da han møtte pressen ved stemmelokalene i morges.

– Arbeiderpartiet har ambisjoner om å komme høyere enn der vi er nå, sa han om prognosene som har hintet om brakvalg for Høyre den siste tida.

Også Vårt Lands egen kommentator Emil André Erstad hadde tro på et plutselig byks for Ap når alt omsider er talt opp.

– Jeg tror Arbeiderpartiet blir største parti. Jeg tror valgkampmaskineriet til Arbeiderpartiet inn i siste helgen klarer å få nok luft ut av Høyre-ballongen, sa Erstad under fredagens valgkampspesial av Vårt Lands podkast Kammerset.

I podkasten ga politisk redaktør Berit Aalborg ham rett i at Ap nok vil forbedre seg noe i sluttresultatene, mens nyhetsredaktør Lars Inge Staveland mente at Erstads spådom ville slå feil.

Hvem vinner byene?

Fra før av har Arbeiderpartiet størst kontroll over de større byene. Det kan nå snu, da de borgerlige ser ut til å ta over flere byer. Fra før av har Ap ordføreren i 32 av de 50 største kommunene i landet. En TV2-måling fra onsdag viste derimot at de borgerlige partiene ville få flertall i 35 av de 50 største kommunene.

De rødgrønne byene Tromsø og Trondheim kan få borgerlig styre etter valget. I Tromsø har likevel de rødgrønne tatt igjen på de siste målingene, og ser ut til å kunne bli sittende – så vidt det er.

Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2023. Valgvake for Arbeiderpartiet (Ap) STØRE FØR KVELDEN: Kan Arbeiderpartiet holde på byene? Det får vi snart svar på. (Terje Pedersen/NTB)

For Trondheims del er det også fullt mulig at Ap blir sittende med ordførermakten. Men Høyre kan også få til flertall – så lenge de gjør et brakvalg og får med seg nykommeren Industri- og næringspartiet på laget.

I Stavanger har Høyre sett ut til å kunne danke ut Arbeiderpartiets ordfører. Aps «Kari-valgkamp» («Stem på Kari!» har vært mer kommunisert enn «Stem på Ap!») kan likevel ha sikret Aps Kari Nessa Nordtun en til periode i ordførersetet.

De første tallene av opptalte stemmer viser til at de borgerlige kan ta over Stavanger – så vidt det er. Her kan det skje mer utover kvelden.

Også Oslo ser ut til å havne på vippen. De første resultatene viser til at Høyre og de borgerlige såvidt har taket på det sittende rødgrønne bystyre.

I Bergen kan det bli opp til partiene Bergenslisten og Industri- og Næringspartiet, samt Miljøpartiet de Grønne og Senterpartiet om det blir Høyre eller Ap som får byrådslederen.

– Dette blir en thriller, sa byrådsleder Rune Bakervik (Ap) til VG fredag, da det så ut til at løpet ville bli tett.

I Drammen kan det også bli jevnt mellom regjerende Ap-styre og borgerlig opposisjon. Borgerlig side ser ut til å kunne ta over byen i de senere målingene, men blir det tett kan jokeren Industri- og Næringspartiet (INP) havne på vippen. Du kan følge med når Vårt Land er til stede på INPs og Høyres valgvake – begge satt til samme bar i Drammen sentrum.

KRISTIANSAND: Mathias Bernander (H) kan bli ordfører i Kristiansand. Vil partiet hans også klare å slå Arbeiderpartiet på landsbasis? (Sondre Transeth/Vårt Land)

Kristiansand har jobbet med egne spøkelser siden 2019 og valget som fort ble døpt «protestvalget». Tidligere i valgkampen snakket Vårt Land med Aps avtroppende ordfører Jan Oddvar Skisland, som fortalte om den store påkjenningen det har vært å styre byen i politisk kaos.

Høyres nye stjerne i byen, Mathias Bernander, kan se ut til å ta over ordførersetet etter de første opptalte stemmene. Trolig med Charlotte Beckmann Finnestad (KrF) som varaordfører.

KrF over «sperregrensa»

Sperregrensa får ikke konsekvenser i kommune- og fylkestingsvalget. Det er kun i Stortingsvalget at en oppslutning på over fire prosent gir fordeler med tanke på kandidatfordeling. Likevel er det spennende å følge med på om KrF har klart å forbedre seg siden Stortingsvalget i 2021, da de gjorde sitt verste valg siden krigen og havnet under sperregrensen med 3,8 prosent oppslutning.

Like etter valget 2021 tok Olaug Bollestad over for Kjell Ingolf Ropstad. Nå ser det ut som Bollestads KrF klatrer seg opp igjen, og ligger over sperregrensa etter de første stemmeopptellingene.

– Av erfaring gjør KrF det ofte litt dårligere på forhåndsvalg, sier politiske redaktør i Vårt Land Berit Aalborg.

Det er forhåndsstemmene som først kommer inn, sammen med de valgdagsstemmene som har rukket å bli talt opp. Når de første kommunene er blitt talt opp utover kvelden vil KrF derimot nå en toppkurve, forteller Aalborg, før det igjen snur:

– Når de store byene begynner å tikke inn, kan KrF falle nedover igjen.

Vårt Land skrev tidligere i dag om KrFs elleve ordførere som i kveld venter i spenning på å se om de får bli sittende. Dessuten er det et annet spørsmål vi kan få svar på i kveld: Alle elleve KrF-ordførere er nemlig menn, mens to av ordførerkandidatene før årets valg er kvinner. Kan KrF få en – eller flere – kvinnelige ordførere?