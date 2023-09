Listhaug: – Frp har snudd trenden og går fram for første gang siden 2011

– Vi har klart å snu trenden. Dette er det første valget der vi har klart å gå fram siden 2011, sier Listhaug.

Og dette er bare starten, sier hun.

Listhaug hyller Fremskrittspartiets Ungdom (FpU) som gjorde det nest best i skolevalget, med en oppslutning på 19,4 prosent.

– Tusen hjertelig takk for alle velgerne og for alle som har gjort en fantastisk innsats for Frp. Dette er et lagarbeid, og dere er grunnen til at vi har greid dette, sa Listhaug fra talerstolen.

Videre sier Frp-lederen at dette valget er starten på «å ta Norge fremover».

– Posisjonene er ikke det viktigste, det er politikken. Det er å arbeide for å holde borte eiendomsskatten, sørge for en god eldreomsorg og at barna våre går på skoler uten vold, sier hun.

– Vi skal sikre mer makt til folket og mindre til politikerne, avsluttet Listhaug.