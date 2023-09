Høyres byrådslederkandidat i Oslo: – Dette ser lovende ut

– Kjære venner, dette ser lovende ut, sa Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg til en jublende forsamling på Høyres valgvake i Oslo mandag kveld.

Høyre er dobbelt så store som Ap i hovedstaden. Med 48,1 prosent av stemmene opptelt, får Høyre 34,9 prosent og Arbeiderpartiet 17,8 prosent av stemmene i Oslo.

– Vi visste at dette kom til å bli jevnt, og det er det fortsatt. Når cirka halvparten av stemmene er telt opp, kan vi ikke konkludere, men vi kan ha god tro på at dette kanskje går veien. En ting kan vi derimot være sikre på, det er at Høyre kommer til å være Oslos største parti ganger to, sa Solberg videre.