Grått og vått vær kan være bra for valgdeltakelsen

Totalt 4,3 millioner mennesker i Norge kan avgi stemme i årets kommune- og fylkestingsvalg. Søndag var det fortsatt sju av ti stemmeberettigede som ikke hadde avgitt sin stemme i årets kommune- og fylkestingsvalg. På selve valgdagen er det meldt grått vær over store deler av landet, noe som kan ha noe å si for valgdeltakelsen, skal vi tro forskere.

– Vi ser at folk velger å gjøre borgerplikten når det er litt grått i lufta, sier klimaforsker Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt til NRK.

Blir været blir for fint, går det motsatt vei – og det er liten forskjell mellom landsdelene.

Professor i samfunnsøkonomi Jo Thori Lind har forsket på vær og valg, og han har blant annet sett på norske kommunevalg tilbake til 70-tallet og fram til 2015. Han har gjort funn som tyder på at flest Høyre-velgere tar turen til valgurnene når paraplyen går opp. Ifølge Lind tjener Arbeiderpartiet og venstresiden på oppholdsvær.

– En forklaring kan være at venstresiden i større grad holder seg hjemme når det regner, mens høyresiden i større grad har bedre ting å gjøre om det er fint vær, sier Lind.

For Sør-Norge har Meteorologisk institutt sendt ut farevarsel for styrtregn fram til 13. Dette gjelder for store deler av Vestlandet sør for Stad og deler av Agder. I tillegg er det sendt ut farevarsel om lyn fram til 14 i store deler av Hordaland, Rogaland, Agder og Telemark. Ellers er det stort sett grått og vått over hele landet.

(©NTB)