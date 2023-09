Nervøst hos KrF – vaker rundt symboltungt tall

– Det klart det er mye spenning i dette rommet, sier nestleder Ida Lindtveit Røse til Vårt Land.

Idet klokka kryper nærmere 22.00 viser medienes valgprognoser at Kristelig Folkeparti vaker rundt det symboltunge firetallet. På partiets valgvake på Mesh i Oslo sentrum er stemningen nervøs og spent.

For KrF handler årets valg om mer enn lokal oppslutning og makt. Det er også generalprøven før partiets skjebnekamp for igjen å komme over sperregrensa på fire prosent ved stortingsvalget i 2025.

Den vil avgjøre om partiet får en stortingsgruppe av en viss størrelse igjen, eller forblir en mini-trio som i dag. Ved krisevalget i 2021 fikk KrF 3,8 prosent.

For KrF er målet å klare firetallet, men alt over 3,8 vil være bra, mener Ida Lindtveit Røse:

– Vi går frem fra forrige valg, og det er viktig. Uansett så viser dette at vi har snudd trenden fra stortingsvalget i 2021, sier hun.

Spent Ida Lindtveit Røse: – Kan snu langvarig trend

Ved kommunevalget i 2019 fikk KrF fire prosent oppslutning. Her gir Vårt Land deg status i kommuner der KrF kjemper om innflytelse og ordførerverv gjennom kvelden.

Mens Olaug Bollestad har sitt første valg som partileder, er det Ida Lindtveit Røses første valg som del av KrF-ledelsen.

Hun sier KrF har greid å mobilisere i valgkampen og har hatt saker som har truffet godt.

– Hvor stor forskjell vil det utgjøre om dere klarer firetallet i dag eller ikke?

– I kveld kan vi snu en langvarig trend for KrF. Det er et viktig symbol og betyr mye for laget. Men viktigst er valgkampen vi har gjort, de lokale resultatene og at vi får inn ordførere og KrF-politikere i posisjon til å drive frem KrF-politikk, svarer Røse.

På KrFs valgvake er det lokale prognoser i favør av borgerlig side, blant annet fra storbyer, som har vakt kanskje størst jubel.

Dag Inge Ulstein Ida Lindtveit Røse KrF

Den store generalprøven før skjebnevalg i 2023

Klokker kveldens valgresultat inn på over fire blank, vil det være et viktig signal for KrF i den langsiktige kampen for å forbli et parti å regne med i rikspolitikken:

Det vil være første valg siden årtusenskiftet der KrF snur partiets fallende trend og går fram ved et kommunevalg.

For fotfolk og tillitsvalgte vil det være en kjærkommen vitamininnsprøyting etter år med motstand og indre splid.

For partileder Olaug Bollestad vil det være en bekreftelse på at riktige strategiske valg.

Skarp kontrast til mareritt-vaken i 2021

Mandag kveld er stemningen på KrFs valgvake i Oslo spent, men mer optimistisk enn for to år siden. Da var bleke og slitne KrF-fjes samlet til vake på Vulkan på Grünerløkka i hovedstaden.

Etter dager med negative pendlerboligoppslag om partileder Kjell Ingolf Ropstad, endte på 3,8 prosent og falt under sperregrensa. Da Ropstad skulle takke partifellene for innsatsen, gikk brannalarmen.

For etterfølgeren Olaug Bollestad kan kveldens valg få tre ulike utfall:

Skuffelse : KrF synker sammenlignet med krisevalget i 2021. Da vil motbakken opp til firetallet og sperregrensa i 2025 kjennes bratt.

: KrF synker sammenlignet med krisevalget i 2021. Da vil motbakken opp til firetallet og sperregrensa i 2025 kjennes bratt. Optimisme: KrF får fire blank eller bedre. Håpet om et skikkelig comeback ved stortingsvalget er styrket.

KrF får fire blank eller bedre. Håpet om et skikkelig comeback ved stortingsvalget er styrket. Verken eller: Valgresultatet havner på øvre tretall og gir ikke klare svar om KrFs utsikter.

VALGVAKEN I 2021: Det var mange slitne og bleke fjes på KrFs valgvake for to år siden. Partiet falt under sperregrensa og en uke senere varslet Kjell Ingolf Ropstad at han trakk seg som partileder. (Erlend Berge)

Dette sa tallene om KrF før valgkvelden

I KrF har medienes målinger gitt en forsiktig optimisme før valget. Etter sommerferien har snittet av målinger i enkeltkommuner plassert partiet over firetallet, viser nettstedet Pollofpolls sin oversikt. De siste ukene har snittet vært 4,2 prosent.

Likevel må tallene tas med en klype salt: I mange kommuner er det ikke gjennomført målinger, deriblant i folkerike fylker som Akershus.

Svake KrF-resultater her kan påvirke det nasjonale valgresultatet. KrF stiller dessuten valglister i litt færre kommuner i år. Også det kan påvirke det nasjonale valgresultatet negativt.

Samtidig har KrF hatt sterke enkeltmålinger den siste tiden. Vårt Lands kommunebarometer for september ga partiet 4,6 prosent. TV2 målte KrF til hele 4,9 prosent i sin siste måling før valget.

Øker kvinneandelen blant KrFs velgere?

Et annet positivt tegn for KrF før valgnatta, er at andelen kvinner blant partiets velgere har økt, ifølge beregninger Norstat har gjort har gjort for NRK.

Ved stortingsvalget i 2017 var 63 prosent av KrFs velgere kvinner. Ved krisevalget i 2021 falt andelen til 57. Allerede i januar 2021 meldte Vårt Land at kvinnelige velgere svikter KrF.

Før valget i år var kvinneandelen økt til 67 prosent, ifølge Norstats beregning for NRK. Den baserer seg på statskanalens målinger mellom mars og august i år.

