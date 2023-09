Tonje Brenna: – Ikke godt nok

– Det er ikke godt nok når vi får resultater som dette. Vårt mål er å være Norges største parti, og det kommer vi til å bli ved neste valg om vi ikke får det til denne gangen, sier Arbeiderpartiets Tonje Brenna til NRK på partiets valgvake.

Brenna er samtidig ikke bare skuffet over det foreløpige valgresultatet.

– Vi er veldig fornøyd med at vi har løftet oss voldsomt gjennom valgkampen, i hvert fall hvis vi tenker på en del målinger vi hadde tidligere år. Det tyder på en voldsom god mobilisering fra medlemmer over hele landet og at mange har gitt oss tillit, sier hun.