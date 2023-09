Titusener demonstrerte i gatene i Israel igjen

Protestene har vært holdt hver eneste lørdag siden regjeringen presenterte reformplanene i januar. Demonstrasjonene har utviklet seg til å bli den største protestbevegelsen i landets historie.

– Demokrati finnes ikke uten høyesteretten. Demokrati, demokrati!, ropte demonstrantene i storbyen Tel Aviv lørdag kveld.

– Høyesteretten er høyest, sto det på et av bannerne.

Demonstrasjoner ble holdt også i Jerusalem, Haifa, Beersheba, Modiin, Herzilya og noen andre byer, opplyser arrangørene.

I forrige måned vedtok nasjonalforsamlingen en del av rettsreformen. Flere deler av reformen skal behandles i Knesset når høstsesjonen åpner i oktober.

Motstandere mener reformen vil gi mer makt til politikerne på bekostning av domstolene. De frykter for framtiden til det israelske demokratiet, der domstolenes uavhengighet spiller en viktig rolle.

Motstanderne av reformen mener dessuten at statsminister Benjamin Netanyahu, som står tiltalt for korrupsjon, vil bruke den til sin egen fordel. Netanyahu har avvist både slike påstander og øvrig kritikk mot reformen. Reformen er nødvendig for å skape balanse mellom det politiske systemet og rettsvesenet, har han sagt.