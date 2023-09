Medier: Hjelpearbeidere drept i Ukraina – svenske såret

– Dessverre så kan jeg bekrefte at et missil traff et kjøretøy som denne spanske hjelpearbeideren reiste med, sa Spanias utenriksminister Jose Manuel Albares på G20-toppmøtet i India søndag.

– Vi har fått muntlig bekreftet at hun er død, la han til.

Nyhetsbyrået Reuters viser til opplysninger fra myndighetshold om at også en canadisk hjelpearbeider ble drept i angrepet. Dette melder også den spanske avisa El Mundo, som viser til informasjon fra organisasjonen som hjelpearbeiderne jobbet for.

Organisasjonen har opplyst at en svenske og en tysker ble såret i det som skal ha vært et russisk angrep. Begge ble fraktet til sykehus.

Angrepet skal ha funnet sted lørdag morgen da de fire hjelpearbeiderne var på vei fra Slavjansk til Bakhmut i Donetsk-regionen i Øst-Ukraina.