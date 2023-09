Fredag 2. november 2018: I en konferansesal på Scandic Oslo Airport Gardermoen sitter 190 KrF-delegater klare for å ta et retningsvalg: Ja eller nei til regjeringssamarbeid med Ap.

På andre rad sitter nestlederen til KrFU, Nikolai Skogan. Han er bare 19 år, men allerede spådd en lysende framtid i partiet.

«Kjære landsmøte. Dette har vore en lang reise. Men no har KrF talt. No har partiet peika ei retning. Og retninga er at KrF skal søke samarbeid med Solberg-regjeringa», sier Knut Arild Hareide fra talerstolen på scenen foran han.

Nå er valget tatt. «Blå» side har vunnet. Rundt Skogan sitter gråter folk, andre gir hverandre klemmer, men ingen jubler.

Tom, nedbrutt og motløs tenker Nikolai: Hvordan kommer vi oss videre fra det her?

[ Ingen er helt som du tror. Nå røper Marte Mjøs Persen (Ap) en hemmelighet ]

I 36 intense dager har KrF og KrFU stått midt i et norsk politisk stordrama. Det hele eskalerte voldsomt da Kjell Ingolf Ropstad midt prosessen lanserte sitt berømte abortultimatum sammen med Høyre.

NESTLEDER: Nikolai Skogan på KrFU-møte som nestleder. Kort tid etter bryter han alle bånd til partiet. (KrF)





Folk var rett og slett var forbanna på meg — Nikolai Skogan

Nikolai Skogan angripes i denne tiden av partikollegaer: «Dere dolker oss i ryggen», står det i en e-post han og andre nestleder Edel-Marie Haukland mottar fra tillitsvalgte fordi de ønsker å stemme etter egen røde overbevisning, og mot et abortultimatum.

– Vi i partiet går fra å være uenige til at det blir veldig alvorlig. Jeg får også meldinger og telefoner fra hemmelige telefonnumre fra folk som rett og slett var forbanna på meg. Det ble litt heftig, sier Nikolai.

Kunne han egentlig fortsette som nestleder nå, spør han seg selv.

[ Har snudd en trend ]

---

Nikolai Skogan

24 år, juss-student, fra Balsfjord

Førstekandidat for KrF i Tromsø.

Sentralstyremedlem i KrFU

Var nestleder i KrFU fra høsten 2018

Forlot partiet i januar 2019, etter KrFs veivalg i november 2018

---

Faren blir statssekretær og Nikolai går

Han fortsetter som nestleder og står ved sin egen overbevisning. Han stemmer derfor mot plattformen partiet fremforhandler med den blå-blå regjeringen.

Det er ikke populært.

På vei inn i et nytt år er han mentalt nedbrutt og utbrent. Han ringer faren sin og forteller at han ønsker å melde seg ut. De har en fin samtale. Men Nikolai har bestemt seg, han må ut. Den kvelden poster han som den første i partiet en melding på Facebook om at han trekker seg helt ut. Så skrur han av telefonen og legger seg.

TALENT: Nikolai Skogan i sentrum av Tromsø midt i innspurten av høstens kommunevalg. Han får fast plass i kommunestyret. (Lars Åke Anderse)

Dagen etter utmeldingen blir faren Widar Skogan utnevnt som ny statssekretær i Erna Solbergs regjering.

– Jeg var bare glad. Om det var en person som kunne gjøre noe bra i den regjeringen der, så var det bonden og faren min, Widar, sier Skogan.

Så ble det helt stille

Etter to dager med mediekjør om utmeldingen blir det stille.

– Det var en brå overgang. Plutselig hadde jeg masse tid. Jeg møtte venner, hadde tid til å fokusere på juss-studiene. Og så ble det veldig mye pc-spill, sier han og ler.

Høsten 2021 gjør KrF sitt dårligste valg siden krigen. Partiet får inn tre mandater på Stortinget. Kort tid etter valget, den 18. september 2021, kunngjør Kjell Ingolf Ropstad at han trekker seg både som partileder og statsråd. Bakgrunnen er Aftenpostens avsløringer om at Ropstad oppga at han dekket utgifter på foreldrenes hus, men betalte aldri en krone.

– Hadde noen spurt meg på det tidspunktet om jeg kunne vurdert å gå tilbake til KrF, ville jeg ledd, bedt dem gå hjem og sagt at de var fulle, sier Skogan.

I dag er han KrFs toppkandidat i Tromsø. Hva skjedde?

Fire år etter den dramatiske exiten får Nikolai en uventet telefon.

En vårdag i 2022 sitter Nikolai som vanlig på lesesalen og studerer til eksamen i rettsvitenskap. Mobilskjermen lyser opp. Hadle Rasmus Bjuland, KrFU-lederen, har sendt han en sms. Bjuland vil prate.

– Jeg ble veldig skeptisk. Hadle var blant dem som hadde signert e-posten under retningsstriden om at jeg dolket partiet i ryggen. Jeg tok likevel telefonen, sier Skogan.

TOPPKANDIDAT: Nikolai Skogan foran Tromsø rådhus. Han er midt i innspurten av valgkampen for KrF Tromsø når Vårt Land snakker med han. (Lars Åke Anderse)

Hadle derimot har tenkt på Nikolai lenge. Kunne Nikolai være interessert i å komme tilbake?

– Det var definitivt en long shot, men jeg kunne ikke la være å prøve, sier Bjuland.

Bjuland forteller om bakteppet med seg selv på blå side og Nikolai på rød. Et retningsvalg han mener ikke var bra.

FORSONING: Hadle Rasmus Bjuland vil bygge et breiere KrF. Derfor ringte han «røde» Nikolai i håp om å få han med i partiet igjen. (Tuva Skare/Avisen Vårt Land)

---

Hadle Rasmus Bjuland

23 år fra Nærbø i Rogaland

Leder av KrFU fra 2021

---

– Jeg ville ha Nikolai med og kjente på et ansvar siden det var jeg var den som i hermetegn gikk seirende ut i 2018. Men seieren kom jo med en stor bismak. Retningsvalget burde aldri skjedd på den måten. En sånn hasteprosess gjorde ufattelig mye skade for partiet, sier Bjuland.

Nikolai blir overrasket over håndsrekningen.

– Jeg hadde jo ganske kraftige utblåsninger da jeg brøt med partiet, sier Skogan.

På landsmøtet til KrFU våren 2022 bestemmer Nikolai seg. Når det skal stemmes over om man skal stå ved dagens abortlov, så er stemmetallet for så tydelige at det ikke trengs tellekorps en gang.

– Da tenkte jeg litt sånn, «ok, dette er et KrFU jeg kjenner meg igjen i. Dette vil jeg være med på».

Jeg ville ha Nikolai med og kjente på et ansvar — Hadle Bjuland

BRYGGEKANTEN: Nikolai Skogan på havna i Tromsø, nå er han klar for å gi jernet for partiet. (Lars Åke Anderse)

– Hvor avgjørende var telefonen fra Hadle?

– Avgjørende. Vennene mine lo litt da jeg sa jeg ville være litt med igjen i partiet, sier Skogan.

– Ja, for er du er sånn «all in»?

– … eller «all out?» Det er jeg definitivt, sier Skogan og smiler.

Bygge et breiere lag med «røde» KrFere

Hadle forteller at det kostet lite å plukke opp telefonen og ringe Nikolai. Han mener det var mye større av Nikolai å komme tilbake etter å ha vært så tydelig på at han var helt ferdig.

Hadle mener mange som falt ut av KrF i retningsvalgstriden burde hentes inn igjen.

– Mange av dem er jo kristendemokrater, med samme samfunnssyn som oss. Det er en styrke for et lag å ha ulike personligheter inn, ulike fløyer, forskjellige perspektiv i saker. Det tror jeg styrker bredden i KrF, sier Bjuland.

Vennene mine lo litt da jeg sa jeg ville være litt med igjen i partiet — Nikolai Skogan

Varme hender

– Politiske partier er jo avhengig av lojale tillitsvalgte. Hvordan har du blitt møtt etter at du kom tilbake?

– Det har vært flere varme klapp på skulderen med «godt å ha deg tilbake» og «yes, dette er bra». Det varmer. Særlig når det kommer fra de litt eldre i partiet, det har gjort godt, sier Skogan.

– KrF skiftet jo ikke bare hele partiledelsen og rådgiverkorpset, men mange tillitsvalgte forsvant. Det er jo på en måte et nesten nytt parti. Hva annerledes mellom nå og da du forlot partiet?

– Jeg opplever at mentaliteten er veldig annerledes. Nå skal vi kjøre på. Klarer du jobb nummer 1, 2 og 3, så skal du bare fortsette å få gjort jobb nummer 4, 5 og 6. Jeg opplever at det er veldig profesjonelt og målbevisst, sier Skogan.

[ Ordføreren visste ikke om påkjenningen som kom ]

Nikolai ønsker «røde» KrFere velkommen tilbake i partiet

– Har du fått reaksjoner fra andre som meldte seg ut samtidig med deg?

Det blir stille. Nikolai må tenke seg om.

– Nei, ikke som jeg kan huske. Men jeg har veldig lyst til å si noe til dem, sier han.

– Hva da?

– Det ene er at jeg forstår dem som forlot et KrF og som har hatt behov for å trekke seg unna. Men jeg kan bare si til dem at det er noe nytt som er på gang, og det er en ny leder, et nytt prosjekt. De må gjerne bare ta kontakt og spørre hva som egentlig foregår i KrF. For det er noe bra som foregår, uten tvil, sier han smilende.