UD: – Ikke informasjon som tilsier at norske borgere er alvorlig rammet av jordskjelvet i Marokko

– Utenriksdepartementet er i kontakt med norske borgere i de rammede områdene. Situasjonen er uoversiktlig, men til nå har vi ikke informasjon som tilsier at norske borgere er alvorlig rammet, sier pressetalsperson Mariken Bruusgaard Harbitz til NTB lørdag formiddag.

– Vi oppfordrer dem som er i Marokko til å ta kontakt med venner og familie i Norge og gi beskjed om at de er i god behold, sier hun.

820 mennesker er hittil bekreftet omkommet i jordskjelvet som rammet et område i Atlasfjellene i Marokko sent fredag kveld. Det er også meldt om ødeleggelser i storbyen Marrakech, som er et populært reisemål.

UD understreker at Norge vil respondere raskt om Marokko ber om bistand som følge av jordskjelvets ødeleggelser. Norske borgere oppfordres til å registrere seg i appen Reiseklar.

– Den norske ambassaden i Marokkos hovedstad Rabat er i kontakt med lokale myndigheter for å få best mulig oversikt over situasjonen i de rammede områdene, sier Harbitz.