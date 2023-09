Skjelvet rammet et område i Atlasfjellene sent fredag kveld, og myndighetene i landet oppga natt til lørdag at nærmere 300 mennesker var døde.

Meldingen om det høyere dødstallet fra innenriksdepartementet kom på marokkansk TV lørdag morgen. Minst 329 mennesker er skadd, og tilstanden skal være kritisk for 51 av disse.