Danske medier: – Eksplosjon på Hells Angels-klubbhus i København

– Vi er massivt til stede og har sperret av et større område, opplyser vaktsjef Martin Kajberg i politiet i den danske hovedstaden.

På meldingstjenesten X skriver politiet at det har vært en eksplosjon på et klubbhus og at hendelsen etterforskes som ledd i en gjengkonflikt. Det ser ikke ut til at noen er blitt skadd. Politiet ble varslet om hendelsen tidlig lørdag morgen klokken 5.37.

Både kringkasteren DR og avisen Politiken skriver at det er klubbhuset til MC-klubben Hells Angels som er rammet av eksplosjonen. Den pågående konflikten skal være mellom Hells Angels og den forbudte grupperingen Loyal to Familia.

I slutten av august ble en mann skutt og drept da to maskerte menn skjøt rundt seg i Pusher Street i Christiania i København. Drapsofferet skal ha vært prøvemedlem i Hells Angels.