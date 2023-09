«That ‘70s Show»-skuespiller dømt til over 30 års fengsel for voldtekter

Masterson (47) ble i juni i år kjent skyldig i å ha voldtatt to kvinner. Han ble frikjent for en tredje voldtektsanklage. Torsdag fikk han straffutmåling i en domstol i Los Angeles.

Tiltalene mot Masterson ble reist tilbake i 2020. Det er andre gang saken er oppe for retten. I desember i fjor klarte ikke juryen å komme til enighet.

Den omstridte Scientologikirken har spilt en vesentlig rolle i Mastersons sak. Ifølge påtalemyndigheten voldtok han kvinnene, som var medlemmer av kirken, i hjemmet sitt i Hollywood Hills mellom 2001 og 2003.

På denne tiden var Masterson ved høyden av sin karriere da han spilte karakteren Steven Hyde i komiserien «That '70s Show», som gikk fra 1998 til 2006. Hollywood-stjernene Ashton Kutcher og Mila Kunis spilte også i serien.

Kvinnene hevder at TV-stjernen først dopet dem, for så å utføre handlingene, og at han brukte sin fremtredende rolle i kirken for å unngå konsekvenser.

Masteerson nektet under rettssaken skyld og hevdet at de seksuelle forholdene var frivillig.