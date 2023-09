Arbeiderpartiet garanterer at eiendomsskatten ikke skal økes i Oslo

Høyre har advart om at eiendomsskatten vil øke dersom Ap, SV, MDG og Rødt vinner valget i Oslo.

På Politisk kvarter på NRK onsdag viste Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg til at tre av partiene har sagt at eiendomsskatten i Oslo skal opp, mens Arbeiderpartiet ikke har kunnet garantere at det ikke vil skje.

Garantien kom derimot på direkten.

– Vi skal ikke øke eiendomsskatten for folk i Oslo, sa Aps ordførerkandidat i Oslo, Rina Mariann Hansen.

– Er det en garanti? spurte Solberg – og fikk det bekreftet av Hansen.

Under radiosendingen sa Solberg at eiendomsskatten for en helt vanlig bolig i Oslo kan risikere å øke fra 6.000 kroner til mellom 15.000 og 18.000 kroner dersom eiendomsskatten økes i Oslo.

Ifølge målingene den siste tiden går det mot et svært jevnt og spennende valg i hovedstaden.