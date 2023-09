Regjeringen kutter barnehageprisene til 2.000 kr i måneden

Nyheten ble presentert av statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum på St. Olavs barnehage i Sarpsborg tirsdag morgen.

– Dette er et historisk løft for velferden og for at barnehager er tilgjengelig for alle. Jeg er veldig stolt av dette grepet og håper at familier over hele landet ser at dette er et grep regjeringen gjør som gagner dem, sier Brenna til NTB.

Regjeringen har allerede gjort barnehage gratis for barn nummer tre i barnehage og oppover. Siden det i tillegg er søskenmoderasjon på 30 prosent for barn nummer to, vil den maksimale prisen en familie må ut med for barnehage – uansett hvor mange barn de har i barnehage samtidig – bli på 3400 kroner i måneden med de nye prisene.

I dag er maksprisen for barnehage på 3000 kroner i måneden. De fleste barnehager har for øvrig også et tillegg for mat.

Barnehage er allerede gratis for familier i tiltakssonen i Troms og Finnmark.

Fra 1. august neste år kutter regjeringen også prisene ekstra i kommuner med sentralitet 5 og 6 til 1500 kroner i måneden. SSB deler norske kommuner inn i en sentralitetsindeks fra 1–6 hvor 1 mer de mest sentrale kommunene og 6 er de minst sentrale.

Totalt er det 212 kommuner i disse to kategoriene.

Eksempler på kommuner med sentralitet på 5 er Alstahaug, Stranda, Rauma, Trysil, Vaksdal, Bømlo og Sogndal. Kommuner som Ulvik, Høyanger, Aurland, Frøya og Inderøy har sentralitet 6.

Endringene legges inn i neste års statsbudsjett, og vil koste cirka 1,5 milliarder kroner i 2024. Helårseffekten blir på litt over 3 milliarder kroner.





(©NTB)