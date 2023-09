Måling tyder på valgthriller i Bergen

– Man har nesten tatt det for gitt at Høyre skulle vinne tilbake Bergen, men nå, helt i sluttspurten, er det slett ikke sikkert at de klarer det, sier politisk kommentator i NRK, Tone Sofie Aglen.

En ny meningsmåling som kanalen har gjennomført for byen mellom sju fjell viser at høyresiden har mistet forspranget. Høyre er ned 6,1 prosentpoeng fra forrige måling til 28 prosent, mens Ap, SV, MDG, Sp og Venstre alle går fram.

– Det er kjekt med målinger som går rett vei. Men det blir en thriller. Vi er klare for å beholde makta, sier byrådsleder Rune Bakervik fra Arbeiderpartiet.

I bystyret i Bergen er det 67 mandater. For å sikre flertallet må man dermed ha minst 34 mandater på sin side.

Slår meningsmålingen til kan Arbeiderpartiet sikre seg flertallet med partier de tidligere har samarbeidet med: Venstre, MDG, SV og Rødt.

Høyre må på sin side fri til flere småpartier, som Industri- og næringspartiet, for å sikre flertall. De må også få med seg Venstre, som foreløpig ikke vil velge side.

Målingen hos NRK er gjennomført av Norstat og er basert på 605 intervjuer gjort i perioden 28. august til 31. august. Feilmarginen er på mellom 1,2 og 4,5 prosentpoeng. Endringene er beregnet med tanke på en måling i mai.

Hele NRK-målingen: H 28,0 (- 6,1) Ap 17,3 (+1,1) SV 11,9 (+ 0,5) MDG 7,8 (+ 0,9) Frp 7,5 (+ 0,1) V 6,9 (+ 1,9) R 6,0 (- 1,2) INP 3,1 (- 0,4) Sp 2,6 (+ 1,6) KrF 2,5 (-0,3) BRG 1,6 (-1,6) PP 1,5 (+1,0) FP 1,0 (+ 1,0) Andre 2,1 (+1,1)