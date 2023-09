Politiet om opptøyene i Bergen sentrum: – Situasjonen er uavklart

Innsatsleder John-Endre Skeie sier til pressen at demonstrantene har påført vold både mot den eritreiske forening og mot politiet.

– Det er benyttet stein og slagredskaper, sier han.

Skeie sier videre at demonstrantene har et uttalt mål om at det ikke skal bli noen jubileumsfeiring i lokaler i Kong Oscars gate lørdag kveld. Eritreisk forening i Hordaland skal da markere begynnelsen av frigjøringskrigen mot Etiopia.

– Situasjonen akkurat nå er uavklart. Politiet vil jobbe for å opprettholde ro og orden, sier han.