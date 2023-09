Nobelkomiteens leder: Russland prøver å kneble Dmitrij Muratov

– Dmitrij Muratov fikk Nobels fredspris i 2021 for sin innsats for å fremme ytringsfrihet, informasjonsfrihet og uavhengig journalistikk. Det er trist at russiske myndigheter nå forsøker å tvinge ham til taushet. Anklagene mot ham er politisk motivert, sier Reiss-Anders i en uttalelse lørdag.

Hun sier Nobelkomiteen fortsatt stiller seg bak det viktige arbeidet Muratov og avisen Novaja Gazeta gjør.

Fredag ble det kjent at russiske myndigheter har erklært at Muratov er en «utenlandsk agent». En lang rekke opposisjonelle i Russland har fått denne merkelappen, som gjør det svært vanskelig å operere i landet.

Russlands justisdepartement hevder Muratov har brukt utenlandske plattformer for å danne negative holdninger til Russland.

Muratov er sjefredaktør i Novaja Gazeta og delte fredsprisen for to år siden med filippinske Maria Ressa.

I fjor høst ble Novaja Gazeta blokkert av det russiske medietilsynet, og i november fikk de inndratt utgiverlisensen i Russland. De har imidlertid lansert en europeisk versjon av avisen som utgis i Riga.

En rekke av avisens medarbeidere har blitt straffeforfulgt på ulikt vis, og seks Novaja Gazeta-journalister har blitt drept siden oppstarten i 1993. Få av drapene er blitt oppklart.