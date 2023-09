Byrådet i Oslo vil opprette minnesmerke etter 25. juni-angrepet

– Et av punktene i handlingsplanen er at vi skal dialog med de skeive organisasjonene og andre for å kunne etablere et permanent minnested etter terrorhandlingen, sier leder av Arbeiderpartiets homonettverk, Jon Reidar Øyan, og byråd for næring og eierskap, Rina Mariann Hansen (Ap), til Avisa Oslo.

Planen inneholder for øvrig 22 punkter for hvordan Oslo skal bli en «varmere by med plass til alle, fri for diskriminering og mobbing».

Et av punktene på listen er at kommunen skal gi opplæring i kjønns- og seksualitetsmangfold til minimum 3000 ledere, ansatte i skoler og barnehager og ansatte i helse- og omsorgssektoren.

Planen skal behandles av bystyret i løpet av høsten, og byrådets plan er at tiltakene skal gjennomføres innen 2028.