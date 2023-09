Fredsprisvinner Dmitrij Muratov erklært som «utenlandsk agent» i Russland

En lang rekke opposisjonelle i Russland har fått denne merkelappen, som gjør det svært vanskelig å operere i landet.

Muratov er sjefredaktør i Novaja Gazeta og vant Nobels fredspris i 2021 sammen med filippinske Maria Ressa. De to fikk prisen for sin modige kamp for ytringsfrihet.

I en uttalelse hevder Russlands justisdepartement at Muratov har brukt utenlandske plattformer for å danne negative holdninger om Russland.

Novaja Gazeta har fått utgiverlisensen inndratt i Russland og er også blokkert av det russiske medietilsynet.