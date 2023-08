Venstres toppkandidat i Oslo åpner for rødgrønt samarbeid

I et intervju med Aftenposten sier Bjercke at de ønsker et blågrønt byråd med Høyre og Venstre.

– Det jeg kan love, er at Venstre alltid skal være et konstruktivt parti, som skal søke makt og gjennomslag for vår politikk. Men vi vil ha et blågrønt byråd. Det er det beste for byen, sier Venstres toppkandidat i Oslo.

Han sier de lukker døren for radikale fløypartier, og at Venstre utover dette er opptatt av å være konstruktive og være med på å styre byen.

– Årsmøtet har vedtatt at vi går til valg på et blågrønt byråd med Høyre og Venstre. Så har vi også strukket ut en hånd til MDG. Det betyr at vi kan få et flertall som blokkerer ytterfløyene på begge sider. Altså Rødt og Frp, sier Bjercke.