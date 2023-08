Lover melding om tros- og livssynspolitikk i Oslo

Det jobbes med en egen tros- og livssynssmelding i Oslo. Den skal legges fram for byrådet, for deretter å behandles i bystyret. Målet er å utvikle en overordnet strategi for Oslos tros- og livssynspolitikk.

Det opplyste Omar Samy Gamal (SV), byråd for kultur, idrett og frivillighet, tirsdag kveld.

– Utfordringen i dag er at mange partier ikke har en politikk på dette området. Vi har lenge hatt lyst til å lage en melding som får bredt flertall, som legger føringen for politikken i årene fremover.

Gamal var en av deltakerne i debatt om nettopp tros- og livssynspolitikk, arrangert av Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL), på Litteraturhuset i Oslo.

Etter debatten utdypet han overfor Vårt Land hva dette innebærer.

– Ofte er det internt i de politiske partiene uenighet knyttet til tros- og livssynsspørsmål. Derfor lanserer vi denne saken vi håper kan stadfeste noen prinsipper for bystyret. På den måten får vi et felles grunnlag på tvers av politiske partier vi kan ta utgangspunkt i når vi skal ta stilling til tros- og livssynssaker i årene som kommer.

– Tatt lang tid

Meldingen vil basere seg på rapporten «Tro det eller ei. Fremtidens tros- og livssynspolitikk i Oslo», som Bakkevig-utvalget la fram i 2020. Flere i debatten pekte på at det har tatt hele tre år fra rapporten kom til meldingen nå kommer.

– Det er trist at rapporten har tatt lang tid. Det som skjer nå er ikke noe nytt, det blir en lang behandlingstid, sa Arve Juritzen fra Høyre.

I en Vårt Land-artikkel før helgen mente han det var pinlig at hans eget parti ikke hadde noen livssynspolitikk for hovedstaden. Avisen har gått gjennom partiprogrammene til Høyre og Arbeiderpartiet i landets fem største byer. I Trondheim og Stavanger får tros- og livssynspolitikk knapt omtale, men blir mer vektlagt i Bergen og Bærum.

KrF var partiet som først lanserte forslaget om å utforme en felles tros- og livssynspolitikk for Oslo. 1.-kandidat i Oslo Øyvind Håbrekke sa han var fornøyd med at denne meldingen nå kommer, selv om det har tatt lang tid.

– Kanskje er dette siste kommunevalg partiene møtes uten en tros- og livssynspolitikk i programmet? Da har det kommet noe viktig ut av rapporten, sa Håbrekke.

Behov for livssynsåpne rom

Oslo kommune har et vedtak om å være en livssynsåpen by. I dag eksisterer det likevel ingen planer om bygg eller rom for ulike tro, livssyn og religioner i byen. I samarbeid med med foreningen Pådriv har Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn jobbet for å utvikle en pilot for et slikt hus.

Under debatten kom det fram at det også var stor politisk enighet om viktigheten av et slik hus. Først ville alle partiene – med unntak av MDG – også forplikte seg til at dette kom til å bli vedtatt. Siden måtte alle så innrømme at det lå utenfor deres makt som enkeltindivider å bestemme hva som får plass i partiets budsjett.

– Det haster med dette rommet. Vi ser at private aktører tilbyr rom. Vi kan ikke tillate at også dette blir noe som kommersialiseres, sa Arve Juritzen (H).

– Koranbrenning er en hatytring

Koranbrenning ble også tema i debatten. Leder av debatten Tor Øystein Vaaland – som også er leder i STL OSLO – ville ha partiene til å svare på to spørsmål: Hva er kommunens ansvar når det blir utrygt å tro? Og hva bør kommunen gjøre i møte med koranbrenning?

Geir Lippestad, leder av partiet Sentrum – samt jurist – mente kommunen har et større påvirkningsrom enn hva som er blitt utnyttet hittil.

– Vi må snakke litt juss. Koranbrenning er en klassisk hatefull ytring, sa han og henviste til straffelovens §185, som tar for seg hatefulle ytringer.

---

Disse deltok:

Abdullah Alsabeehg, Arbeiderpartiet

Arve Juritzen, Høyre

Øyvind Håbrekke, Kristelig Folkeparti

Arne Haabeth, Miljøpartiet de Grønne

Geir Lippestad, Partiet Sentrum

Sareedo Ali, Rødt

Omar Samy Gamal, Sosialistisk Venstreparti

Gøril Havro, Venstre

---

– Fire ganger i året har vi politiråd, hvor kommunens ledelse og byrådet møter politiet. Hvis Oslo kommune var mer tydelig på at koranbrenning – kombinert med ukvemsord som ropes ut – sees på som hatkriminalitet, håper jeg det ville ført til at politiet tok dette mer på alvor.

---

Tros- og livssynspolitikk i Oslo

Tirsdag kveld 29. august inviterte Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn Oslo (STL OSLO) flere ledende Oslo-politikere til panelsamtale på Litteraturhuset i Oslo.

Tema for debatten var tros- og livssynspolitikk: Hva mener de ledende partiene om aktuelle temaer som koranbrenning, håndhilsning, levekår og livssynsåpne seremonirom?

Vårt Land har tidligere skrevet om hvordan dette politikkområdet mangler i mange av partienes programmer. Under debatten ble det klart at dette er noe det nå jobbes for å gjøre noe med.

---