Huitfeldt kan ha vært inhabil: –Jeg har trodd at jeg var aktsom

Tidligere onsdag ble det i VG kjent at Huitfeldt kan ha vært inhabil i saker på grunn av ektemannens aksjekjøp. Huitfeldt sa at hun ikke har oppfylt sin plikt etter habilitetsreglene.

– All informasjon om min ektemannens aksjekjøp er gjort tilgjengelig, sier hun.

Huitfeldt sier at hun spurte mannen sin 6. august om hans aksjekjøp i forbindelse med de andre habilitetssakene som har vært denne sommeren.

– Da ble jeg kjent med at han hadde kjøpt aksjer i et langt større omfang enn hva jeg hadde trodd, og jeg forsto da at dette kan ha konsekvenser for min habilitet, sier hun.

Rundt 100 transaksjoner

Huitfeldt anslår at det er snakk om rundt 100 transaksjoner siden oktober 2020.

Videre sier hun har vært nøye med hvordan hun håndterer taushetsbelagt informasjon.

– Jeg har vært opptatt av å følge regelverket og trodd at jeg var aktsom. Etter 15 år som enten regjeringsmedlem eller leder av utenrikskomiteen håndterer jeg jevnlig taushetsbelagte opplysninger. Jeg har alltid vært og er svært nøye i håndteringen av den type informasjon.

Flere habilitetssaker

Til VG sa hun at hun først ble klar over omfanget i ektemannens aksjehandel etter at Ola Borten Moe (Sp) trakk seg som forsknings- og høyere utdanningsminister etter habilitetsbrudd i forbindelse med aksjekjøp.

I tillegg til Borten Moe har også kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) trukket seg på grunn av en habilitetssak. Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) beklaget feil på habilitetsreglene, men fortsatte som minister.

Regjeringens habilitetssaker skal granskes i en kontrollsak på Stortinget.

---

Habilitetssakene i Støre-regjeringen

Fire statsråder i Jonas Gahr Støres (Ap) regjering har innrømmet å ha brutt habilitetsreglene. To av dem har gått av.

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) innrømmet 20. juni å ha brutt regjeringens habilitetsregler ved å utnevne en venn til styreverv i Wergelandsenteret, en stiftelse som i stor grad finansieres av Kunnskapsdepartementet. Brenna har ikke gått av som statsråd som følge av saken.

Anette Trettebergstuen (Ap) trakk seg som kultur- og likestillingsminister 23. juni etter at hun innrømmet å ha brutt habilitetsreglene ved å utnevne venner til viktige styreverv.

Daværende forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe innrømmet 21. juli å ha brutt regjeringens habilitetsregler ved et aksjekjøp i våpen- og teknologikonsernet Kongsberg Gruppen. Borten Moe måtte gå av og Økokrim har åpnet etterforskning av aksjekjøpene.

30. august gikk utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) ut i VG og opplyste at hun har brutt habilitetsreglene, fordi ektemannen har kjøpt og solgt aksjer i Kongsberg Gruppen og lakseselskaper.

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har åpnet kontrollsak om regjeringens håndtering av habilitetsspørsmål.

---