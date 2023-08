Tyskland planlegger minnesmerke for polske ofre for nazismen

– Vi trenger sårt et sted for å minnes, for å forstå og komme sammen med vår nabo Polen, sier Tysklands kulturminister Claudia Roth på en pressekonferanse.

Kunngjøringen kommer få dager før 84-årsdagen for Tysklands invasjon av Polen, som ble startskuddet for andre verdenskrig.

Prosjektet, som går tilbake til 2017, har fått navnet Det tysk-polske hus, og skal minnes ofrene for Tysklands invasjon, som kostet mellom fem og seks millioner mennesker livet, blant dem tre millioner jøder. Etter planen skal minnesmerke bygges der Kroll-operaen sto, tvers overfor Forbundsdagen.

Planleggerne sier valget av stedet er symbolsk. Kroll-operaen huset nazistpartiets representanter etter Riksdagsbrannen i 1933, en hendelse nazistene brukte til å styrke sitt grep om makten. Det var også i Kroll-operaen Hitler kunngjorde invasjonen av nabolandet i 1939.

Tysklands planer blir kjent samtidig som Polens regjering har pisket opp antitysk stemning i forkant av det polske valget senere i år.

Lederen for regjeringspartiet Lov og rettferdighet, Jaroslaw Kaczynski, har antydet at Tyskland vil blande seg inn i valgkampen og få på plass utfordrer Donald Tusk som polsk statsminister.