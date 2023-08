Annonse fra LO tilbød stemmeskuespillere halvparten av norsk honorar

– I Norge ville jeg fått i hvert fall 10.000 kroner for det samme arbeidet, sier Christoffer Staib Sørensen.

Han er stemmeskuespiller, og har registrert seg på det internasjonale nettstedet Voices.com, som lar stemmeskuespillere og oppdragsgivere finne hverandre.

Fredag så Staib Sørensen en annonse på nettstedet som han stusset over.

Den var fra Norges største arbeidstakerorganisasjon, Landsorganisasjonen i Norge (LO). De søkte en stemmeskuespiller til å lese inn tre manus på 30 sekunder hver.

Honoraret de tilbød var 250–499 dollar.

Det er mellom 25 og 50 prosent av vanlig honorar for samme jobb her til lands.

Staib Sørensen tok skjermdump av annonsen og la ut en post på sin egen Facebook-side.

DELTE: Christoffer Staib Sørensen la ut en skjermdump av LOs utlysning. Nå er annonsen slettet fra nettsiden. (Skjermdump fra Facebook)

Nå er annonsen slettet fra Voices.com.

Staib Sørensen forteller at han ble overrasket over at LO annonserer på nettstedet, hvor det blant annet er mulig å underby konkurrenter, og tilby seg å gjøre jobben rimeligere.

OVERRASKET: Stemmeskuespiller Christoffer Staib Sørensen hadde ikke forventet å se LO tilby halvparten av det man vanligvis får for en slik stemmejobb. (Stephen Hutton)

– I Norge underbyr man ikke. Jeg skulle ønske LO ville støtte opp om den norske modellen, som fungerer veldig bra.

Han påpeker at han tidligere har gjort arbeid for LO, og har vært svært fornøyd med dette.

– Arbeidsmarkedet er digitalt og globalt, og det er lett å trå feil. LO gjør mye bra, men dette burde de se på en gang til.

– Kommer ikke til å skje igjen

– Det er et firma vi samarbeider med som la ut dette. De tenkte de skulle ta ansvar, men vi hadde allerede ordnet det selv. Vi har ansatt noen gjennom et annet firma, og de tre snuttene blir avlønnet med 15.000 kroner.

André Nerheim er leder for avdeling for politikk og samfunnskontakt i LO.

– Er det ikke LO sitt ansvar å tydeliggjøre for samarbeidspartnere hvordan og hvor det skal annonseres?

– Jo, absolutt. Det har vi gjort nå. Og det kommer ikke til å skje igjen.

Jeg vet ikke helt hvor den ideen kom fra. Jeg er bare glad for at det ble stoppet — André Nerheim i LO

GLAD: André Nerheim er fornøyd med at annonsen ble fjernet like etter at han tok kontakt med LOs samarbeidspartner. (Silje Lien Nilsen)

– Har dere ikke gjort det tydelig tidligere?

– Vi har ikke gjort så mye produksjon med dette firmaet tidligere. Men vi har ikke bedt dem om å annonsere. Dette skulle vi løse selv. Jeg vet ikke helt hvor den ideen kom fra. Jeg er bare glad for at det ble stoppet.

Mener avtalen ikke ville blitt godkjent

– En stemmeskuespilleravtale hvor man betaler 5.000 kroner ville aldri gått gjennom hos oss, sier LO-lederen.

Han legger til:

– Det er uheldige omstendigheter, og vi tar ansvar for det. Men underleverandøren må jo sjekke med moderskipet før de annonserer.

Det var det kanadiske firmaet Data Sciences som publiserte annonsen på Voices.com på vegne av LO.

Vårt Land har vært i kontakt med Astrid Sparks, kontaktperson for LO i Data Sciences, på e-post.

Hun bekrefter at de har samarbeidet med LO, og medgår at kompensasjonsbeløpet de oppga i utlysningen viste seg å være feil i forhold til oppgaven.

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Landets største arbeidstakerorganisasjon med en million medlemmer

Stiftet 1. april 1899

Samler 25 forbund som representerer ulike bransjer og yrker

Jobber for rettferdig lønn, gode pensjonsordninger og trygge arbeidsplasser

Kilder: LOs nettsider, Store norske leksikon

