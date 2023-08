Trumps fengslingsbilde blir historisk

Da kameraet klikket i et slitent fengsel i Atlanta i den amerikanske delstaten Georgia torsdag, var det første gang i USAs historie at en tidligere president stilte i samme kategori som narkohandlere og fyllekjørere og fikk bildet sitt tatt av politiet.

Trump unngikk ifølge AFP ydmykelsen et fengslingsbilde innebærer, i forbindelse med de tre andre sakene der det er tatt ut tiltale mot ham, i New York, Washington og Miami.

Men politiet i Atlanta insisterte på å følge protokollen med å ta bilde av alle som blir pågrepet, skyldig eller ikke, og offentliggjøre det, og gjorde ifølge AP ikke noe unntak for den tidligere presidenten da han meldte seg for politiet i Fulton County Prison.

Kledd i sin sedvanlige blådress og røde slips stirret Trump trassig inn i linsen, i et dårlig opplyst rom med grå vegger.

Siden Ville vesten

Helt siden Ville vesten har mug shots vært et sentralt element i amerikansk krimhistorie, og forbrytere fra Butch Cassidy til Al Capone har fått sitt fengslingsbilde spredt, ofte på Wanted-plakater.

I moderne tid har kjendiser som O.J. Simpson, Hugh Grant og Tiger Woods måttet finne seg i å bli portrettert av politiet.

Men selv om et mug shot vanligvis er et tegn på offentlig ydmykelse og uthengning, nølte ikke Trump og hans kampanjeapparat med å bruke bildet til sin fordel, vel vitende om at Trumps kjernevelgere ikke et øyeblikk tror han er skyldig.

Utnytter bildet

Nyheter om tiltaler og rettsmøter har tidligere vist seg å gi uttelling i Trumps valgkampkasse.

I løpet av få minutter var bildet fra fengselet i Fulton postet på Trumps sosiale medier-plattform, med en lenke til kampanjens nettside og overskriften «Breaking News: Her er politibildet» og teksten «Dette politibildet vil for alltid gå over i historien som et symbol på Amerikas motstand mot tyranni».

I Atlanta er Trump og 18 andre tiltalt for å ha forsøkt å omstøte valget som Trump tapte i 2020 da Joe Biden ble valgt til USAs nye president. Alle de tiltalte fikk frist ut denne uka til å melde seg for politiet.

Formelt pågrepet

Trump fløy fra New York til Atlanta og kjørte rett til Fulton fylkesfengsel, der han ble formelt pågrepet. Som avtalt på forhånd ble han også løslatt umiddelbart, opplyser den lokale sheriffen. Det var på forhånd forhandlet fram en kausjon på 200.000 dollar – drøyt 2,1 millioner kroner – og det hele var over i løpet av rundt 20 minutter.

Trump selv står fast ved at han ikke har gjort noe galt, og mener det er prosessen mot ham som er innblanding i valget.

– Dette er en veldig trist dag for Amerika. Dette er valgpåvirkning, sa Trump da han tok fatt på hjemveien etter pågripelsen i Atlanta.

Fengselet der Trump meldte seg, er beryktet. Her har tre innsatte dødd den siste måneden, og fengselet etterforskes for brudd på borgerrettigheter.

Meldte seg en etter en

I løpet av uka har den ene etter den andre av Trumps medtiltalte meldt seg for sheriffen i Fulton County, blant dem Trumps tidligere stabssjef Mark Meadows og hans nære medarbeider, tidligere New York-ordfører Rudy Giuliani.

Alle fikk sitt fengslingsbilde tatt, og alle bildene ble straks offentliggjort og delt ut til journalistene.

Trump ligger for tiden milevidt foran alle de andre republikanske presidentkandidatene, og alt tyder på at han blir Republikanernes kandidat til å utfordre Joe Biden i presidentvalget neste år.









