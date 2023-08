Norad får ansvar for større del av bistandsbudsjettet

Forvaltningen av nødhjelp og humanitærbistand, globale sikkerhetsspørsmål og store deler av FN-støtten er blant områdene som flyttes fra Utenriksdepartementet til Norad (Direktoratet for utviklingssamarbeid), skriver Panorama Nyheter, tidligere Bistandsaktuelt.

Hensikten er at det skal bli en tydeligere ansvarsdeling mellom Utenriksdepartementet og Norad.

I dag forvalter Norad rundt 26 milliarder kroner, etter at også Ukraina-bistanden som del av Nansen-programmet ble overført til direktoratet i sommer. Fra neste år øker beløpet til nærmere 60 milliarder kroner, avhengig av størrelsen på neste års bistandsbudsjett.

Den politiske styringen av midlene skal fortsatt ligge i departementet, men Norad får ansvar for å fordele pengene og for å følge opp hvordan midlene blir brukt, skriver Klassekampen, som skrev om saken først.

– Har vært noe dobbeltarbeid

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp) sier at evalueringer av bistandsforvaltningen de siste årene har avdekket at den ikke er like effektiv som den burde være.

– Det har vært noe dobbeltarbeid, og det er en god del grep vi kan gjøre for at det skal fungere mer optimalt, sier Tvinnereim.

Organisasjonen Caritas opplyser til NTB at de er positive til endringen.

– Det blir stadig flere nødlidende i langvarige kriser, som skyldes konflikt og klimaendringer. Da må nødhjelp gjøres på en annen måte enn før. Vi må investere i grasrotbaserte lokale aktører og deres beredskapskapasitet. Humanitær nødhjelp må sees i sammenheng med langsiktig bistand og freds- og forsoningsarbeid. Vi håper denne omorganiseringen vil gjøre det lettere å få dette til, sier generalsekretær Martha Rubiano Skretteberg.

Kan bidra til at man jobber mer effektivt

Også Kirkens Nødhjelp er positiv til de grepene som nå tas.

– Samlingen av det politiske og administrative ansvaret for humanitær innsats og langsiktig utviklingshjelp gir mulighet for økt fleksibilitet og en mer helhetlig tilnærming til bistand, sier Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp.

– Dette er et grep som kan bidra til at man jobber bedre, mer effektivt og mer bærekraftig på tvers innenfor områder som fred, humanitært arbeid og utviklingsarbeid, sier generalsekretæren.

