Kronprinsparet hyllet hverdagshelter i bursdagstale

– Mange sier at den vakre naturen er det beste ved Norge. At vi har tillit til hverandre. At vi er et litt reservert, men hyggelig folk som stort sett er greie med hverandre. Og alt dette er jo sant. Men for å oppdage noe av det som gjør Norge virkelig vakkert for oss, må vi tett inn på mennesker. Gjerne på små steder, sa kronprinsen til gjestene i 50-årsfesten på Slottet.

Blant de mange gjestene i fredagens bakgårdsfest er mennesker som kronprinsparet har møtt gjennom sine mange norgesbesøk.

Kronprinsen sa det var veldig hyggelig å se igjen mange kjente, og at de bringer fram gode minner fra reiser rundt om i landet.

I hoveddelen av talen snakket kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit om flere av gjestene de hadde møtt på reiser og som er til stede på Slottet.

– Tidligere i år besøkte vi Kautokeino, der vi blant annet fikk møte Inga og familien hennes, sa kronprinsessen om en reingjeterfamilie som holder tradisjoner i hevd.

– Haakon fikk til og med prøve seg som reingjeter, sa hun i bakgården på Slottet.

Kronprinsparet snakket også om møter med håndballtrenere på Stord, «vevkjerringer» i Vinje og Røde Kors i Jotunheimen og Oslo, blant annet.

– Vi føler oss heldige. Takk for at dere ville komme og feire sammen med oss. Feire Norge. Feire det vi har skapt sammen. Feire det vi kan være for hverandre, og for landet vårt, avsluttet kronprinsessen talen med.









