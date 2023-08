Hver tredje danske vil forby koranbrenning

På målingen, som er gjort av analyseinstituttet Voxmeter, sier 32,6 prosent av de 1042 spurte at de er for et forbud.

Bakteppet er at al-Qaida tidligere i august oppfordret til angrep mot Sverige og Danmark etter koranbrenningene i landene de siste månedene.

65 prosent sier at de er enige i at koranbrenningene har økt risikoen for islamistiske angrep i Danmark.

Den danske regjeringen vil på en pressekonferanse fredag legge fram forslag for å «gripe inn mot hånlige handlinger som kan ha vesentlige negative konsekvenser for Danmark».