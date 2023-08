Bakteppet er at al-Qaida tidligere i august oppfordret til angrep mot Sverige og Danmark etter koranbrenningene i landene de siste månedene.

På en fersk måling sa 32,6 prosent av de 1042 spurte danskene at de er tilhengere av et forbud mot koranbrenninger. Samtidig sa 65 prosent at de mener at koranbrenningene har økt risikoen for islamistiske angrep i Danmark.