Statsminister Jonas Gahr Støre i Ukraina: – De har en enorm kampvilje

– Jeg opplever at Ukraina har en enorm motstandskraft og kampvilje. Samtidig opplever de enorme ødeleggelser i landet sitt, sier Jonas Gahr Støre til NTB i Ukraina.

Han ankom den ukrainske hovedstaden tidlig torsdag morgen. I tillegg til at det er Ukrainas uavhengighetsdag, er det også nøyaktig halvannet år siden krigen i Ukraina startet.

– Ett av målene med besøket er å gjenta og uttrykke norsk støtte til Ukrainas forsvarskamp, kampen for selvstendighet og kamp mot aggresjonen, sier Støre.

Både TV2 og NRK erfarer torsdag at Norge donerer F-16-fly til Ukraina. NRK skriver at etter det de forstår, så er den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget informert om dette.

Også Aftenposten skriver at de får bekreftet av en kilde at Norge gir F-16-fly.

Luftvern, minerydding og energi

Under besøket i Kyiv kom Støre med disse nyhetene:

* 1,5 milliarder kroner i støtte fra Norge gjennom Nansen-programmet som skal gå til å sikre gass- og strømforsyningen i Ukraina. Pengene skal gå til reparasjon og vedlikehold av kritisk el-infrastruktur og forsyning av nødstrøm i områder rammet av krigshandlinger.

– Ukrainske myndigheter trenger vår hjelp for å sikre strøm og varme til hus og hjem, bedrifter og offentlige institusjoner foran en ny vinter, sier Støre.

* Han kunne også kunngjøre at Norge har besluttet å donere nye luftvernmissiler til Ukraina, av typen IRIS-T.

* Norge donerer også mineryddingsutstyr til Ukraina.

– Det handler om 235 bærbare sett som kan brukes av mineryddere på vei inn i minelagt område. Det er en kapasitet som Ukraina nå helt åpenbart trenger, og som vi vil bidra med, sier Støre til norsk presse.

Deltok på uavhengighetsmarkering

Støre deltok også på markeringen av Ukrainas uavhengighetsdag på Sofiaplassen, der Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj deltok. De to klemte hverandre da de gikk opp på podiet.

Litauens president og statslederne fra Portugal og Bosnia-Hercegovina deltok også.

Totalt gir Norge 10 milliarder kroner i støtte til Ukraina i år. Foruten å markere støtte gjennom materiell og ved tilstedeværelse, diskuterer Støre også Ukrainas tipunktsplan for fred med myndighetspersoner i landet

Besøkte Butsja

Støre besøkte også Kyiv-forstaden Butsja, som i fjor ble rammet av en forferdelig massakre. Der fikk han høre om gjenoppbyggingen.

– Det gir et veldig mektig inntrykk, sier Støre til NTB i Butsja.

Det var en forferdelig, grufull tragedie da russiske soldater gikk fra hus til hus, og det lå lik igjen i gatene her — Jonas Gahr Støre

I fjor ble forstaden rundt 15 kilometer utenfor Kyiv åsted for en av Ukraina-krigens verste forbrytelser etter at Russland inntok byen 27. februar i fjor. Over 400 sivile ble funnet drept, flere av dem nedgravd i massegraver i skogholt i nærheten av Butsja.

Butsja ble gjenerobret etter en drøy måned, og arbeidet med gjenoppbygging begynte kort tid etterpå.

– Det var en forferdelig, grufull tragedie da russiske soldater gikk fra hus til hus, og det lå lik igjen i gatene her. Det er ikke mange spor igjen av det her nå, og det skyldes den intensive gjenoppbyggingen som Norge også har vært med på å støtte, sier Støre.

Under statsministerens besøk i forstaden snakket han med ordfører Anatolij Fedoruk og Ukrainas infrastrukturminister Oleksandr Kubrakov.

I gaten som i fjor ble verdenskjent da det etter gjenerobringen ble publisert bilder av ødelagte russiske stridsvogner og lik, er det i dag lagt ny asfalt. De aller fleste tegnene etter de grufulle scenene som utspilte seg her, er i dag borte. Husene som ble skadd, er blitt satt i stand igjen.

Hemmeligholdt besøket av sikkerhetshensyn

Besøket til Ukraina har vært planlagt en stund, men er blitt hemmeligholdt av sikkerhetshensyn.

Støres videre program er ikke kjent, men han skal trolig møte høytstående myndighetspersoner.

Det er andre gang Støre besøker Ukraina etter at krigen brøt ut 24. februar 2022. Han var også på besøk i landet i juli i fjor.

Flere andre norske politikere og myndighetspersoner har også vært på besøk.