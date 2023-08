Russiske myndigheter: Prigozjin var om bord på styrtet fly

Opplysningen fra luftfartsmyndighetene gjengis av nyhetsbyrået Reuters. Også Wagner-toppen Dmitrij Utkin skal ha vært om bord på det private jetflyet.

Luftfartsmyndighetene offentliggjorde onsdag kveld en liste med navnene på tre besetningsmedlemmer og sju passasjerer som befant seg på flyet. Blant disse var Prigozjin og Utkin.

Etter å ha gjengitt motstridende opplysninger og gjentatte ganger tatt forbehold, melder Wagners egen Telegram-kanal onsdag kveld at Prigozjin er død.

Den samme meldingen er lagt ut på Telegram-kanalen Gray Zone, som er blitt brukt av Wagner-sjefen selv.

Tidligere har Russlands departement for krisehåndtering opplyst at ti mennesker befant seg på flyet, og at foreløpige opplysninger tydet på at alle var døde.

Det russiske nyhetsbyrået Ria Novosti har meldt at det så langt er funnet åtte døde personer ved ulykkesstedet.