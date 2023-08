Hadle Rasmus Bjuland får fornyet tillit i KrFU

– Hadle Rasmus Bjuland har gjennom de siste årene stødig ledet organisasjonen til en formidabel medlemsvekst og styrking av organisasjonen. Han er en drevet politiker, sterk debattant og tillitvekkende i møte med både nye og yngre KrFU-ere. Jeg har full tillit til Hadle og er spent på hvor han kan ta organisasjonen videre, skriver Hedvig Halgunset, valgkomiteens leder i KrFU, i en pressemelding.

Valget vil finne sted på KrFUs landsmøte 21.–22. oktober på Thon Hotel Vettre i Asker.

KrFUs valgkomite har gitt Hadle Rasmus Bjuland fra Rogaland fornyet tillit og innstilt han som leder av KrFU i nok en periode.

Dette er valgkomiteens innstilling til nytt sentralstyre:

Leder: Hadle Rasmus Bjuland (23), Rogaland

Politisk nestleder: Erik Rønhovde (20), Vestfold

Organisatorisk nestleder: Thea Myhr (23), Oslo

Internasjonal ansvarlig: Ylva Bang (25), Vestland

Sentralstyremedlem: Jonas Ek (20), Agder

Sentralstyremedlem: Torkel Johannes Bjuland (20), Rogaland

Sentralstyremedlem: Dorte Klokk (23), Møre og Romsdal

Første vara: Lars Ramsli Søyland (20), Rogaland

Andre vara: William Matteus Fonn (18), Trøndelag

Tredje vara: Oda Valland Nordli (20), Innlandet

Birgitte Konow (Nordland) og Nikolai Skogan (Troms og Finnmark) ble valgt for to år i 2022 og er derfor ikke på valg i år.

I pressemeldingen takker Hadle for tilliten, og skriver:

– De kristendemokratiske verdiene er mer relevante enn noen gang. Vi trenger et KrFU som tar kampen for en skole som tilpasser seg eleven, en klimapolitikk hvor kjernekraft er en del av løsningen og et ungdomsparti som tar avstand fra legalisering av narkotika.

