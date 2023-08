Borch om knivhendelsen på UiO: – Rystende og svært trist

– Det er en forferdelig hendelse som har skjedd på Universitetet i Oslo i dag. Mine tanker går til de rammede, deres pårørende og de som er berørt av hendelsen. At noe slikt kan skje på et av våre universiteter er rystende og svært trist. Jeg har snakket med rektor ved Universitetet i Oslo, Svein Stølen, for å uttrykke min sterke medfølelse i en krevende situasjon, sier hun til NTB.

UiO jobber nå for å ivareta berørte, studenter og ansatte på en best mulig måte, opplyser Borch videre.

– Dersom de har behov for støtte fra Kunnskapsdepartementet, vil vi gjøre det vi kan for å bistå, sier hun.