Motstridende opplysninger fra Wagner om Prigozjin

I en melding onsdag kveld viste Wagner til den prorussiske embetsmannen Vladimir Rogov i Zaporizjzja-regionen. Han hadde angivelig fått bekreftet at både Prigozjin og Dmitrij Utkin – en annen av gruppens ledere – var døde.

Litt senere skrev imidlertid Wagner at ingenting var bekreftet og at de avventet informasjon fra «Det sentrale kontor».

Russiske myndigheter har bekreftet at Prigozjins navn sto på passasjerlisten til et privat jetfly som styrtet nord for Moskva onsdag, ifølge russiske nyhetsbyråer. Ti mennesker meldes å ha omkommet i flystyrten.

Privatflyet var på vei fra den russiske hovedstaden til St. Petersburg, ifølge det russiske departementet for krisehåndtering.

Den russiske nettavisa Meduza viste tidligere onsdag til meldinger på Telegram om at Prigozjin og Utkin omkom i flystyrten.